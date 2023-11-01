https://sputnik-georgia.ru/20231101/skandal-v-parlamente-gruzii-s-notami-seksizma--uydet-li-predsedatel-komiteta-oborony-283898671.html
Скандал в парламенте Грузии с нотами сексизма – уйдет ли председатель комитета обороны
Скандал в парламенте Грузии с нотами сексизма – уйдет ли председатель комитета обороны
Словесная перепалка в парламенте Грузии переросла в серьезный скандал 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T23:50+0400
2023-11-01T23:50+0400
2023-11-02T00:08+0400
политика
новости
мамука мдинарадзе
ираклий кобахидзе
алеко элисашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/17/283555467_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_457fd2f81c7ee1c7ebc27f3cfe5dcaa9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Оппозиция требует отставки председателя комитета по обороне парламента Грузии Ираклия Берая за оскорбление оппозиционера Теоны Акурбардия, а правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" такую возможность отрицает. Берая стал объектом резкой критики после своего заявления в адрес Акубардия 31 октября с употреблением выражений, унижающих достоинство женщины-депутата. Спустя небольшое время он принес извинения и заявил, что был на эмоциях. Однако его появление в зале заседаний парламента на второй день после скандала вызвало бурю эмоций. Депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили за оскорбления в адрес Берая вывели из зала, а между флангом оппозиции и представителями правящей партии произошло несколько словесных перепалок. Теперь оппозиция требует отставки Берая с поста комитета обороны. Председатель комитета по обороне не уйдет в отставку, озвучил позицию большинства лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. При этом лидер партии заявил, что Берая в своей речи имел в виду не личную жизнь Акубардия, а лишь то, что она говорит неправду во время зарубежных поездок. Политические разборки с ароматом сексизма – как прошел день в парламенте Грузии>>О том, что извиняться должны и женщины-депутаты заявил лидер фракции большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, извинений со стороны Берая было достаточно, и это говорит о его мужестве. Однако достаточно ли извинений и были ли оскорблением слова Берая, теперь придется решать суду. Теона Акубардия уже заявила, что подает иск против председателя комитета обороны за оскорбление чести и достоинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/17/283555467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42534f3813ea1ef6ace57f77f5920313.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Скандал в парламенте Грузии с нотами сексизма – уйдет ли председатель комитета обороны
23:50 01.11.2023 (обновлено: 00:08 02.11.2023)
Словесная перепалка в парламенте Грузии переросла в серьезный скандал
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Оппозиция требует отставки председателя комитета по обороне парламента Грузии Ираклия Берая за оскорбление оппозиционера Теоны Акурбардия, а правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" такую возможность отрицает.
Берая стал объектом резкой критики после своего заявления в адрес Акубардия 31 октября с употреблением выражений, унижающих достоинство женщины-депутата. Спустя небольшое время он принес извинения и заявил, что был на эмоциях.
Однако его появление в зале заседаний парламента на второй день после скандала вызвало бурю эмоций. Депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили за оскорбления в адрес Берая вывели из зала, а между флангом оппозиции и представителями правящей партии произошло несколько словесных перепалок.
Теперь оппозиция требует отставки Берая с поста комитета обороны.
"Он должен покинуть свою должность, он не должен быть председателем комитета по обороне и безопасности", – сказала депутат Хатуна Самнидзе.
Председатель комитета по обороне не уйдет в отставку, озвучил позицию большинства лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
"Требование уйти в отставку – это несерьезно. Я хочу отметить, что когда эти женщины говорят о воспитании и высоких материях, у них нет на это никакого морального права", – сказал Кобахидзе.
При этом лидер партии заявил, что Берая в своей речи имел в виду не личную жизнь Акубардия, а лишь то, что она говорит неправду во время зарубежных поездок.
О том, что извиняться должны и женщины-депутаты заявил лидер фракции большинства Мамука Мдинарадзе.
"Они не могут достойно говорить или извиняться, они даже не различают, что является оскорблением, а что нет. Сегодня во время спора они сказали, что "предатель" – это не оскорбление. Для них это не оскорбление, а вот для нормального человека – да", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, извинений со стороны Берая было достаточно, и это говорит о его мужестве.
Однако достаточно ли извинений и были ли оскорблением слова Берая, теперь придется решать суду. Теона Акубардия уже заявила, что подает иск против председателя комитета обороны за оскорбление чести и достоинства.