https://sputnik-georgia.ru/20231101/skandal-v-parlamente-gruzii-s-notami-seksizma--uydet-li-predsedatel-komiteta-oborony-283898671.html

Скандал в парламенте Грузии с нотами сексизма – уйдет ли председатель комитета обороны

Скандал в парламенте Грузии с нотами сексизма – уйдет ли председатель комитета обороны

Словесная перепалка в парламенте Грузии переросла в серьезный скандал 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T23:50+0400

2023-11-01T23:50+0400

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политика

новости

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

алеко элисашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Оппозиция требует отставки председателя комитета по обороне парламента Грузии Ираклия Берая за оскорбление оппозиционера Теоны Акурбардия, а правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" такую возможность отрицает. Берая стал объектом резкой критики после своего заявления в адрес Акубардия 31 октября с употреблением выражений, унижающих достоинство женщины-депутата. Спустя небольшое время он принес извинения и заявил, что был на эмоциях. Однако его появление в зале заседаний парламента на второй день после скандала вызвало бурю эмоций. Депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили за оскорбления в адрес Берая вывели из зала, а между флангом оппозиции и представителями правящей партии произошло несколько словесных перепалок. Теперь оппозиция требует отставки Берая с поста комитета обороны. Председатель комитета по обороне не уйдет в отставку, озвучил позицию большинства лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. При этом лидер партии заявил, что Берая в своей речи имел в виду не личную жизнь Акубардия, а лишь то, что она говорит неправду во время зарубежных поездок. Политические разборки с ароматом сексизма – как прошел день в парламенте Грузии>>О том, что извиняться должны и женщины-депутаты заявил лидер фракции большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, извинений со стороны Берая было достаточно, и это говорит о его мужестве. Однако достаточно ли извинений и были ли оскорблением слова Берая, теперь придется решать суду. Теона Акубардия уже заявила, что подает иск против председателя комитета обороны за оскорбление чести и достоинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии