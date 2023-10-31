https://sputnik-georgia.ru/20231031/politicheskie-razborki-s-aromatom-seksizma---kak-proshel-den-v-parlamente-gruzii-283857383.html

Политические разборки с ароматом сексизма – как прошел день в парламенте Грузии

Политические разборки с ароматом сексизма – как прошел день в парламенте Грузии

Существуют определенные рамки, за которые нельзя переходить, заявил генсек правящей партии 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T23:02+0400

2023-10-31T23:02+0400

2023-10-31T23:27+0400

политика

грузия

аналитика

каха каладзе

шалва папуашвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Председатель комитета по обороне Ираклий Берая стал объектом резкой критики, в том числе со стороны своих соратников по правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", после оскорблений в адрес оппозиционного депутата-женщины. Берая в ответ на критику работы партии власти оскорбил оппозиционного депутата Теону Акубардия, заявил, что женщина вместо участия в заседаниях ассамблеи на выезде ездит за покупками и напивается, при этом употребив унижающие достоинство женщины выражения. Это вызвало волнения сначала в зале заседаний парламента, когда на защиту женщины-депутата встали оппозиционные депутаты, и дело чуть не дошло до драки. Позже оппозиционные депутаты-женщины с трибуны потребовали публичных извинений и ухода с поста председателя. В "Грузинской мечте" рассказали, чем грешит местное представительство USAID >>Первым с трибуны парламента извинился спикер Шалва Папуашвили. "Я одно замечание принимаю для себя. Как правило, я реагирую, когда речь идет о личных оскорблениях, и отключаю микрофон. В этом случае я в какой-то момент опоздал. Я принимаю это замечания и как ведущий заседания буду прекращать выступления, как только увижу личные оскорбления", – сказал Папуашвили. На защиту встала депутат от правящей партии Нино Цилосани. А вот руководитель фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе назвал сексистские заявления однопартийца чуть более резким ответом на провокацию. "Действительно, не была приятна эта реакция, которая последовала за серьезной провокацией с другой стороны. Хотя это становится второстепенным, когда нарушаются нормы этики и иногда мы позволяем себе немного больше, и это надо признать", – сказал Мдинарадзе. Позже Берая все же принес извинения. Однако извинение проблемы не решило, и позже генеральный секретарь правящей партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе жестко осудил заявление своего однопартийца. "Любой разумный человек не может такое приветствовать. К сожалению, это уже не первый случай. У нас могут быть разные взгляды, разное отношение к вопросам, но мы не должны оскорблять друг друга. Существуют определенные рамки, за которые нельзя переходить", – сказал Каладзе. Он отметил, что хоть женщины – оппозиционные депутаты, отличаются агрессией и переходят рамки, нельзя уподобляться такому примеру. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID >>Мэр Тбилиси сам извинился перед всеми, кого он мог лично оскорбить. "Если я сделал какое-то неправильное заявление, я извиняюсь за это. Мы все должны пытаться не ранить друг друга и не оскорблять друг друга", – сказал Каладзе. На защиту женщин-депутатов встала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Это действительно позор: для грузин, для Грузии, для парламента Грузии.Я не знаю, какой закон следует принять о непристойности... Если это не ненормативная лексика, то я не знаю, что это такое. Я призываю председателя парламента принять самые строгие меры против тех людей, которые позволили себе сегодня такое поведение, потому что если он этого не сделает, то сам потеряет лицо в парламенте Грузии", – заявила Зурабишвили. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>А вот Народный защитник Грузии усмотрел в заявлении Берая опасность поощрения дискриминации женщин в стране. "Как бы ни было трудно выслушать иное мнение, такой разговор с женщинами для меня неприемлем. Такой разговор никому достоинства не добавляет и лишь возобновляет дискриминационное отношение к женщинам", – говорится в заявлении. Между тем оппозиционный депутат Теона Акубардия извинения Берая не приняла и продолжает требовать его отставки с поста главы комитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, каха каладзе, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии