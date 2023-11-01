https://sputnik-georgia.ru/20231101/turisty-iz-rossii-tratyat-v-gruzii-bolshe-vsekh-283860144.html

Туристы из России тратят в Грузии больше всех

Туристы из России тратят в Грузии больше всех

Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2023 года потратили визитеры из России – 767,4 миллиона долларов 01.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за три квартала 2023 года составили 3 251,6 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 сентября 2023 года доходы выросли на 29,2 %. Кроме того, доходы за три квартала 2023 года на 25,1% превысили рекордные показатели 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2023 года потратили визитеры из России – 767,4 миллиона долларов. При этом за три квартала 2023 года доход от граждан России за год вырос на 36,2%, доход от граждан Турции – на 105,8 %, а доход от граждан ЕС – на 64,2%. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Грузия за три месяца 2023 года восстановила показатели 2019 года на 76,9%. Из общего числа визитов 3 655,6 тысячи были туристическими, что на 75,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 91,6%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе- сентябре 2022 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии