https://sputnik-georgia.ru/20231101/virus-grippa-uzhe-v-gruzii-startovala-besplatnaya-vaktsinatsiya-vsekh-zhelayuschikh-283866584.html
Вирус гриппа уже в Грузии: стартовала бесплатная вакцинация всех желающих
Вирус гриппа уже в Грузии: стартовала бесплатная вакцинация всех желающих
Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T10:46+0400
2023-11-01T10:46+0400
2023-11-01T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа в течение двух недель будет доступна для всех граждан Грузии вне зависимости от того, входят они в группу риска или нет, сообщает пресс-служба Минздрава страны. В частности, жители страны смогут бесплатно получить защиту от сезонных вирусов с 1 до 15 ноября.Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 16 октября. Остальные могли сделать ее в частных клиниках за 50 лари (18 долларов). Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Идеальное время, чтобы привиться от гриппа замглавы Минздрава Грузии>>Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше. Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, иване чхаидзе, минздрав
общество, грузия, новости, тбилиси, иване чхаидзе, минздрав
Вирус гриппа уже в Грузии: стартовала бесплатная вакцинация всех желающих
10:46 01.11.2023 (обновлено: 11:05 01.11.2023)
Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа в течение двух недель будет доступна для всех граждан Грузии вне зависимости от того, входят они в группу риска или нет, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
В частности, жители страны смогут бесплатно получить защиту от сезонных вирусов с 1 до 15 ноября.
Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 16 октября. Остальные могли сделать ее в частных клиниках за 50 лари (18 долларов).
Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше.
Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ранее в беседе со Sputnik Грузия
руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.