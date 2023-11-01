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Защита прав человека превыше всего – премьер Грузии

Защита прав человека превыше всего – премьер Грузии

Прогресс, достигнутый Грузией за последние годы, является результатом проводимых в стране фундаментальных реформ 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T13:39+0400

2023-11-01T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Нынешние власти Грузии сделали все возможное, чтобы страна была преобразована в подлинно демократическое государство, где защита человека и его прав превыше всего, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом глава грузинского правительства сделал на открытии конференции на тему "Инновации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и пробационеров".По словам Гарибашвили, прогресс, достигнутый Грузией за последние годы, является результатом проводимых в стране фундаментальных реформ."Наиболее очевидным показателем в этом отношении является статистика Европейского суда по правам человека, согласно которой с 2012 года ЕСПЧ не принимал в производство ни одного дела, направленного из пенитенциарной системы Грузии, что подтверждает высочайший стандарт защиты прав заключенных в стране", – отметил Гарибашвили. Кроме того, как отметил Гарибашвили, согласно официальной статистике, общее количество дел в Европейском суде против Грузии резко сократилось. В частности, для сравнения: в 2011 году в производстве ЕСПЧ находилось более 3 тысяч дел, а по состоянию на январь 2023 года это число сократилось до 147, что в 20 раз меньше, чем в 2011 году. "Я хотел бы отметить, что, согласно отчету Всемирного проекта правосудия Rule of Law Index 2023, опубликованному всего несколько дней назад, Грузия находится на первом месте в регионе Восточной Европы и Центральной Азии", – подчеркнул премьер-министр. Политические разборки с ароматом сексизма – как прошел день в парламенте Грузии>> Соответственно, по словам Гарибашвили, эта конференция высокого уровня подчеркивает основные приоритеты правительства. "Мы считаем, что адекватные и эффективные реабилитационные программы, доступные в пенитенциарной системе и системе пробации, являются одним из важных ключей к превенции совершения повторных преступлений и формированию более безопасного общества", – заявил премьер. Как отметил глава грузинского правительства, все реформы, которые были осуществлены в стране за последние годы, делают процесс европейской интеграции Грузиивсе более необратимым. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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