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Бахрейн отозвал посла из Израиля, экономические отношения прекращены
Бахрейн отозвал посла из Израиля, экономические отношения прекращены
Бахрейн выразил безоговорочную поддержку палестинскому народу 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T19:21+0400
2023-11-02T19:21+0400
2023-11-02T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, экономические отношения между странами прекращены, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламент Бахрейна. В бахрейнском парламенте указали, что "это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях". Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, бахрейн, израиль, сша
в мире, новости, политика, бахрейн, израиль, сша
Бахрейн отозвал посла из Израиля, экономические отношения прекращены
Бахрейн выразил безоговорочную поддержку палестинскому народу
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, экономические отношения между странами прекращены, сообщает РИА Новости
со ссылкой на парламент Бахрейна.
"Совет представителей (нижняя палата парламента Бахрейна – ред.) подтверждает, что посол Израиля в королевстве Бахрейн покинул Бахрейн, а королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены", – отмечается в сообщении.
В бахрейнском парламенте указали, что "это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях".
Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.