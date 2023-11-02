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Бахрейн отозвал посла из Израиля, экономические отношения прекращены

Бахрейн отозвал посла из Израиля, экономические отношения прекращены

Бахрейн выразил безоговорочную поддержку палестинскому народу 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, экономические отношения между странами прекращены, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламент Бахрейна. В бахрейнском парламенте указали, что "это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях". Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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