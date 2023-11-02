https://sputnik-georgia.ru/20231102/gruziya-v-ozhidanii-statusa-kandidata-v-es--nastroy-mechty-i-oppozitsii--283904541.html
Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции
Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции
Представители правящей партии и оппозиции обвиняют друг друга в создании помех для получения статуса кандидата 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T12:12+0400
2023-11-02T12:12+0400
2023-11-02T12:12+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
хатуна самнидзе
еврокомиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что если страна получит статус кандидата в ЕС, то это будет обусловлено только геополитическим положением Грузии, поскольку действующие власти не выполнили значительную часть рекомендаций Еврокомиссии. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По словам лидера оппозиционной "Республиканской партии", депутата Хатуны Самнидзе, Грузия получит статус, но с некоторыми оговорками. По ее словам, "Грузинская мечта" – это сила, которая сделала и делает все, чтобы страна не получила статус. "Мои ожидания были позитивными с первого дня, несмотря на очень сложную ситуацию в стране. "Грузинская мечта" – это сила, которая мешает стране получить статус кандидата. Она делает для этого все со своей антизападной риторикой", – сказала Самнидзе. Позиция "Мечты"В свою очередь, в правящей партии настроены оптимистично. По словам депутата от правящей партии Николоза Самхарадзе, оппозиция изменила свою риторику. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, хатуна самнидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, хатуна самнидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции
Представители правящей партии и оппозиции обвиняют друг друга в создании помех для получения статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что если страна получит статус кандидата в ЕС, то это будет обусловлено только геополитическим положением Грузии, поскольку действующие власти не выполнили значительную часть рекомендаций Еврокомиссии.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По словам лидера оппозиционной "Республиканской партии", депутата Хатуны Самнидзе, Грузия получит статус, но с некоторыми оговорками.
"Думаю, исходя из геополитической ситуации, будет принято политическое решение и с определенными оговорками, но наша страна останется в составе ассоциированного трио", – сказала Самнидзе.
По ее словам, "Грузинская мечта" – это сила, которая сделала и делает все, чтобы страна не получила статус.
"Мои ожидания были позитивными с первого дня, несмотря на очень сложную ситуацию в стране. "Грузинская мечта" – это сила, которая мешает стране получить статус кандидата. Она делает для этого все со своей антизападной риторикой", – сказала Самнидзе.
В свою очередь, в правящей партии настроены оптимистично. По словам депутата от правящей партии Николоза Самхарадзе, оппозиция изменила свою риторику.
"Мы настроены вполне позитивно, что основано на недавней коммуникации между нами и комиссией... Мне кажется, что оппозиция также понимает, что будет положительная оценка, и сейчас они пытаются изменить свою риторику", – сказал Самхарадзе.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.