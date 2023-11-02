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Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции
Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции
Представители правящей партии и оппозиции обвиняют друг друга в создании помех для получения статуса кандидата 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T12:12+0400
2023-11-02T12:12+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
хатуна самнидзе
еврокомиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что если страна получит статус кандидата в ЕС, то это будет обусловлено только геополитическим положением Грузии, поскольку действующие власти не выполнили значительную часть рекомендаций Еврокомиссии. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По словам лидера оппозиционной "Республиканской партии", депутата Хатуны Самнидзе, Грузия получит статус, но с некоторыми оговорками. По ее словам, "Грузинская мечта" – это сила, которая сделала и делает все, чтобы страна не получила статус. "Мои ожидания были позитивными с первого дня, несмотря на очень сложную ситуацию в стране. "Грузинская мечта" – это сила, которая мешает стране получить статус кандидата. Она делает для этого все со своей антизападной риторикой", – сказала Самнидзе. Позиция "Мечты"В свою очередь, в правящей партии настроены оптимистично. По словам депутата от правящей партии Николоза Самхарадзе, оппозиция изменила свою риторику. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении&gt;&gt;Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, хатуна самнидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, хатуна самнидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили

Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции

12:12 02.11.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - набережная и мост Мира
Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Представители правящей партии и оппозиции обвиняют друг друга в создании помех для получения статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что если страна получит статус кандидата в ЕС, то это будет обусловлено только геополитическим положением Грузии, поскольку действующие власти не выполнили значительную часть рекомендаций Еврокомиссии.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По словам лидера оппозиционной "Республиканской партии", депутата Хатуны Самнидзе, Грузия получит статус, но с некоторыми оговорками.

"Думаю, исходя из геополитической ситуации, будет принято политическое решение и с определенными оговорками, но наша страна останется в составе ассоциированного трио", – сказала Самнидзе.

По ее словам, "Грузинская мечта" – это сила, которая сделала и делает все, чтобы страна не получила статус.
"Мои ожидания были позитивными с первого дня, несмотря на очень сложную ситуацию в стране. "Грузинская мечта" – это сила, которая мешает стране получить статус кандидата. Она делает для этого все со своей антизападной риторикой", – сказала Самнидзе.

Позиция "Мечты"

В свою очередь, в правящей партии настроены оптимистично. По словам депутата от правящей партии Николоза Самхарадзе, оппозиция изменила свою риторику.

"Мы настроены вполне позитивно, что основано на недавней коммуникации между нами и комиссией... Мне кажется, что оппозиция также понимает, что будет положительная оценка, и сейчас они пытаются изменить свою риторику", – сказал Самхарадзе.

В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении>>
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
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