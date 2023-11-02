https://sputnik-georgia.ru/20231102/gruziya-v-ozhidanii-statusa-kandidata-v-es--nastroy-mechty-i-oppozitsii--283904541.html

Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции

Грузия в ожидании статуса кандидата в ЕС – настрой "Мечты" и оппозиции

Представители правящей партии и оппозиции обвиняют друг друга в создании помех для получения статуса кандидата 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T12:12+0400

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хатуна самнидзе

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что если страна получит статус кандидата в ЕС, то это будет обусловлено только геополитическим положением Грузии, поскольку действующие власти не выполнили значительную часть рекомендаций Еврокомиссии. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По словам лидера оппозиционной "Республиканской партии", депутата Хатуны Самнидзе, Грузия получит статус, но с некоторыми оговорками. По ее словам, "Грузинская мечта" – это сила, которая сделала и делает все, чтобы страна не получила статус. "Мои ожидания были позитивными с первого дня, несмотря на очень сложную ситуацию в стране. "Грузинская мечта" – это сила, которая мешает стране получить статус кандидата. Она делает для этого все со своей антизападной риторикой", – сказала Самнидзе. Позиция "Мечты"В свою очередь, в правящей партии настроены оптимистично. По словам депутата от правящей партии Николоза Самхарадзе, оппозиция изменила свою риторику. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, хатуна самнидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили