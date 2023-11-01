https://sputnik-georgia.ru/20231101/polozhenie-v-tyurmakh-gruzii-posol-es-otmetil-progress-v-etom-napravlenii-283882432.html

Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении

Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении

Посол выразил надежду, что Грузия вскоре станет членом европейской семьи 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T15:23+0400

2023-11-01T15:23+0400

2023-11-01T15:31+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

еспч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277008128_0:57:2000:1182_1920x0_80_0_0_6eee318af0394cf520daf116b8036f5f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузия неоднократно демонстрировала прогресс и показала, насколько важно для страны улучшить систему пробации и социальные услуги – этот прогресс необходимо сохранить, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В Тбилиси проходит конференция на тему "Инновации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и пробационеров". На открытии мероприятия выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который отметил прогресс Грузии в плане верховенства закона и защиты прав человека. Как отметил посол, конференция в Тбилиси – фантастическая возможность пролить свет на прогресс, достигнутый Грузией в пенитенциарной системе. "В Грузии было реализовано множество реформ – эти усилия следует укрепить для создания соответствующих правовых рамок", – заявил Герчинский. Посол выразил надежду, что Грузия вскоре станет членом европейской семьи. "Я очень надеюсь, что Грузия станет частью нашего состава. Уже идет подготовка к этому", – подчеркнул дипломат. Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста >>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, еспч