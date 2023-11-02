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Илон Маск продолжает критиковать Джорджа Сороса
Илон Маск продолжает критиковать Джорджа Сороса
Илон Маск раскритиковал финансиста-миллиардера Джорджа Сороса, обвинив его в расшатывании социальной сплоченности 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Американский инженер, визионер и предприниматель Илон Маск назвал миллиардера и главу фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в России) Джорджа Сороса человеконенавистником. С таким заявлением он выступил в подкасте "Опыт Джо Рогана".Маск, в частности, рассказал о сделке по приобретению Twitter и заявил, что это было сделано "для спасения платформы от "крайне левых".Сорос ненавидит человечество – Илон Маск >>Предприниматель раскритиковал инвестиции Сороса в политику, заявив, что они "разрушают ткань цивилизации". Как считает Маск, Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, потому что "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".Ранее Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество", чтобы остановить подавление им свободы слова.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, илон маск, джордж сорос, twitter
в мире, новости, политика, илон маск, джордж сорос, twitter
Илон Маск продолжает критиковать Джорджа Сороса
Илон Маск раскритиковал финансиста-миллиардера Джорджа Сороса, обвинив его в расшатывании социальной сплоченности
ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik
. Американский инженер, визионер и предприниматель Илон Маск назвал миллиардера и главу фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в России) Джорджа Сороса человеконенавистником. С таким заявлением он выступил в подкасте
"Опыт Джо Рогана".
Маск, в частности, рассказал о сделке по приобретению Twitter и заявил, что это было сделано "для спасения платформы от "крайне левых".
Предприниматель раскритиковал инвестиции Сороса в политику, заявив, что они "разрушают ткань цивилизации". Как считает Маск, Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, потому что "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".
"На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", — сказал Маск, также назвав Сороса "главным спонсором Демократической партии" США.
Ранее Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество", чтобы остановить подавление им свободы слова.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.