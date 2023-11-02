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https://sputnik-georgia.ru/20231102/kak-proshel-svyaschennyy-sinod-i-kakie-voprosy-obsudili-s-patriarkhom-gruzii-283937857.html
Как прошел Священный синод и какие вопросы обсудили с Патриархом Грузии?
Как прошел Священный синод и какие вопросы обсудили с Патриархом Грузии?
Вопреки распространяемой информации, никакие сложные вопросы на Священном синоде рассмотрены не были 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T19:01+0400
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грузия
новости
андрия джагмаидзе
илия второй
священный синод
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Внутренние церковные вопросы и политическое положение в регионе – это основные вопросы, которые обсудили на заседании Священного синода, заявил журналистам глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления ГПЦ. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.По его словам, члены Синода рассмотрели вопрос состояния монастырей, расположенных на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии, положение в епархиях, расположенных в высокогорных регионах страны, а также литургические вопросы. Члены Синода рассмотрели политическую и военную ситуацию в регионе и соседних странах. Более подробно темы будут прописаны в заключении Священного синода, сообщил он.Заседание Священного синода созвал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. В Патриархию Грузии с утра съехались архиереи разных епархий страны. Священный синод в этом году собрался во второй раз. Первое заседание прошло 14 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, андрия джагмаидзе, илия второй, священный синод, грузинская православная церковь
грузия, новости, андрия джагмаидзе, илия второй, священный синод, грузинская православная церковь

Как прошел Священный синод и какие вопросы обсудили с Патриархом Грузии?

19:01 02.11.2023 (обновлено: 19:17 02.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание патриархии Грузии
Здание патриархии Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Вопреки распространяемой информации, никакие сложные вопросы на Священном синоде рассмотрены не были
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Внутренние церковные вопросы и политическое положение в регионе – это основные вопросы, которые обсудили на заседании Священного синода, заявил журналистам глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления ГПЦ. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.

"Ни одно из заявлений, которые были сделаны, будто бы должны были быть вынесены какие-то сложные вопросы, в очередной раз не оправдались. Поэтому давайте не будем вводить население в заблуждение, давайте все это запомним", – заявил Джагмаидзе.

По его словам, члены Синода рассмотрели вопрос состояния монастырей, расположенных на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии, положение в епархиях, расположенных в высокогорных регионах страны, а также литургические вопросы. Члены Синода рассмотрели политическую и военную ситуацию в регионе и соседних странах.

"Это был обычный рабочий режим. В основном он касался внутренних церковных вопросов. Все остальное – спекуляция", – отметил Джагмаидзе.

Более подробно темы будут прописаны в заключении Священного синода, сообщил он.
Заседание Священного синода созвал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. В Патриархию Грузии с утра съехались архиереи разных епархий страны.
Священный синод в этом году собрался во второй раз. Первое заседание прошло 14 февраля.
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