https://sputnik-georgia.ru/20231102/mid-rossii-privetstvuet-peregovory-baku-i-erevana-v-tbilisi-283937365.html
МИД России приветствует переговоры Баку и Еревана в Тбилиси
МИД России приветствует переговоры Баку и Еревана в Тбилиси
При этом Россия исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей 2020-2022 гг. 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T18:17+0400
2023-11-02T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Москва приветствует контакты, которые приведут к снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу Пашинян-Гарибашвили-Асадов в Тбилиси.Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси, 26 октября.Речь, по ее словам, идет обо всем, что идет на пользу сторонам и региону в целом.Со своей стороны Москва исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 г.Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >>"Он включает подписание мирного договора между странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое", – сказала Захарова.Касаясь дальнейшего продвижения по всем этим трекам, она подтвердила готовность России организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, мария захарова, никол пашинян, ираклий гарибашвили, мид россии
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, мария захарова, никол пашинян, ираклий гарибашвили, мид россии
МИД России приветствует переговоры Баку и Еревана в Тбилиси
18:17 02.11.2023 (обновлено: 18:26 02.11.2023)
При этом Россия исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей 2020-2022 гг.
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Москва приветствует контакты, которые приведут к снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу Пашинян-Гарибашвили-Асадов в Тбилиси.
Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси, 26 октября.
"Любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном, мы только приветствуем", – сказала Захарова.
Речь, по ее словам, идет обо всем, что идет на пользу сторонам и региону в целом.
Со своей стороны Москва исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 г.
"Он включает подписание мирного договора между странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое", – сказала Захарова.
Касаясь дальнейшего продвижения по всем этим трекам, она подтвердила готовность России организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.