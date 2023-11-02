https://sputnik-georgia.ru/20231102/mid-rossii-privetstvuet-peregovory-baku-i-erevana-v-tbilisi-283937365.html

МИД России приветствует переговоры Баку и Еревана в Тбилиси

МИД России приветствует переговоры Баку и Еревана в Тбилиси

При этом Россия исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей 2020-2022 гг. 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T18:17+0400

2023-11-02T18:17+0400

2023-11-02T18:26+0400

грузия

новости

политика

армения

азербайджан

тбилиси

мария захарова

никол пашинян

ираклий гарибашвили

мид россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283741929_166:231:1094:753_1920x0_80_0_0_f8c2f22c5e4336aceec34c041df2c2a4.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Москва приветствует контакты, которые приведут к снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу Пашинян-Гарибашвили-Асадов в Тбилиси.Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси, 26 октября.Речь, по ее словам, идет обо всем, что идет на пользу сторонам и региону в целом.Со своей стороны Москва исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 г.Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >>"Он включает подписание мирного договора между странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое", – сказала Захарова.Касаясь дальнейшего продвижения по всем этим трекам, она подтвердила готовность России организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, мария захарова, никол пашинян, ираклий гарибашвили, мид россии