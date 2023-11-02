https://sputnik-georgia.ru/20231102/otborochnyy-etap-ligi-chempionov-po-vodnomu-polo-dinamo-tbilisi-ustupilo-pro-retstso-283920505.html

Отборочный этап Лиги чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси уступило "Про Реццо"

Отборочный этап Лиги чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси уступило "Про Реццо"

Встреча завершилась со счетом 16:9 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо" дома проиграло итальянскому "Про Реццо" в групповом этапе Лиги чемпионов по водному поло – 9:16. Динамовцы в первой четверти оказали большое сопротивление лидеру группы В, грузинские ватерполисты сыграли на высоком уровне в защите, вратарь Ираклий Размадзе отразил несколько сложных мячей и четверть завершилась вничью – 2: 2. Во второй четверти грузинские ватерполисты открыли счет и снова повели, но итальянцы постепенно улучшили свою игру. В результате – 6:3. В оставшееся время гости не отпускали полученного превосходства и в итоге встреча завершилась их победой – 16:9. В новом сезоне жеребьевка Лиги чемпионов прошла по обновленной системе. В групповом этапе участвуют 16 команд, две лучшие пройдут во второй групповой этап, где и определятся участники финальной четверки Лиги чемпионов. Те команды, которые займут третью и четвертую позицию в группе, переместятся в Еврокубок и продолжат борьбу с 1/8 финала. Календарь оставшихся матчей "Динамо": После четырех матчей у тбилисцев ноль очков и они замыкают таблицу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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