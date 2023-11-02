https://sputnik-georgia.ru/20231102/parlament-gruzii-rabotaet-nad-amnistiey-kogo-kosnetsya-pomilovanie--283937144.html

Парламент Грузии работает над амнистией: кого коснется помилование

Парламент Грузии работает над амнистией: кого коснется помилование

Амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T18:39+0400

2023-11-02T18:39+0400

2023-11-02T18:39+0400

грузия

новости

политика

амнистия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964949_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_552b910263d3b5a5593676777490b754.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении утвердил проект закона "Об амнистии", который коснется осужденных и обвиняемых в присвоении государственной земли сельского хозяйства и подделку документов по таким делам. Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний. Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые по решению суда приговорены за присвоение до 1 сентября 2023 года государственной сельскохозяйственной земли и которые до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Находящихся под следствием по таким делам амнистия коснется лишь по решению прокурора по делу. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, амнистия