https://sputnik-georgia.ru/20231102/parlament-gruzii-rabotaet-nad-amnistiey-kogo-kosnetsya-pomilovanie--283937144.html
Парламент Грузии работает над амнистией: кого коснется помилование
Парламент Грузии работает над амнистией: кого коснется помилование
Амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T18:39+0400
2023-11-02T18:39+0400
2023-11-02T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении утвердил проект закона "Об амнистии", который коснется осужденных и обвиняемых в присвоении государственной земли сельского хозяйства и подделку документов по таким делам. Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний. Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые по решению суда приговорены за присвоение до 1 сентября 2023 года государственной сельскохозяйственной земли и которые до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству. Находящихся под следствием по таким делам амнистия коснется лишь по решению прокурора по делу. Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, амнистия
грузия, новости, политика, амнистия
Парламент Грузии работает над амнистией: кого коснется помилование
Амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении утвердил проект закона "Об амнистии", который коснется осужденных и обвиняемых в присвоении государственной земли сельского хозяйства и подделку документов по таким делам.
Согласно проекту закона, амнистия не коснется государственных чиновников, представителей НПО и компаний.
Наказание будет снято лишь с тех лиц, которые по решению суда приговорены за присвоение до 1 сентября 2023 года государственной сельскохозяйственной земли и которые до 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб государству.
Находящихся под следствием по таким делам амнистия коснется лишь по решению прокурора по делу.
Под возмещением ущерба предполагается либо выплата его стоимости по цене, установленной экспертизой на момент совершения преступления, либо возвращение земли государству.