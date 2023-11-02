https://sputnik-georgia.ru/20231102/pobeg-troikh-zaklyuchennykh-v-tbilisii---zaderzhan-odin-iz-konvoirov-283909036.html

Побег троих заключенных в Тбилиси – задержан один из конвоиров

Побег троих заключенных в Тбилиси – задержан один из конвоиров

Конвоиру грозит заключение сроком до трех лет 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T13:55+0400

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грузия

происшествия

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Задержан один из конвоиров, сопровождавший троих заключенных, сбежавших из клиники "Аверси" в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство юстиции Грузии. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Один из сбежавших, 18-летний заключенный, задержан у себя дома. Конвоир задержан по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома>>Генеральная инспекция Минюста начала расследование побега троих заключенных по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преcтупление накаызвается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет. Накануне глава Минюста Грузии Рати Брегадзе призвал беглецов опомниться и сдаться полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, происшествия, рати брегадзе, министерство юстиции грузии