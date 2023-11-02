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Пять золотых медалей! Триумф грузинских кудоистов на чемпионате Европы
Пять золотых медалей! Триумф грузинских кудоистов на чемпионате Европы
Всего в турнире приняли участие шесть кудоистов из Грузии 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Пять золотых и одна бронзовая медаль – с таким результатом сборная Грузии по кудо завершила чемпионат Европы, проходивший с 28 по 30 октября в Каунасе (Литва).В континентальном первенстве приняли участие спортсмены из 13 стран Европы. Золото чемпионата завоевали Леван Дараселия, Торнике Куртанидзе, Сердар Карапетян, Васил Дваладзе и Геогргий Жвания. Бронзовая медаль у Ромео Габелия. Примечательно, что Леван Дараселия завоевал золото в старшей весовой категории "230" (U-19). В Кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающиеся по формуле "Рост+Вес=Единицы КС": 190 единиц, 200 единиц, 210 единиц, 220 единиц, 230 единиц, 240 единиц, 250 единиц, 250+ единиц. Всего в турнире приняли участие шесть кудоистов из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, европа, чемпионат европы
Пять золотых медалей! Триумф грузинских кудоистов на чемпионате Европы
14:55 02.11.2023 (обновлено: 15:11 02.11.2023)
Всего в турнире приняли участие шесть кудоистов из Грузии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Пять золотых и одна бронзовая медаль – с таким результатом сборная Грузии по кудо завершила чемпионат Европы, проходивший с 28 по 30 октября в Каунасе (Литва).
В континентальном первенстве приняли участие спортсмены из 13 стран Европы. Золото чемпионата завоевали Леван Дараселия, Торнике Куртанидзе, Сердар Карапетян, Васил Дваладзе и Геогргий Жвания. Бронзовая медаль у Ромео Габелия.
Примечательно, что Леван Дараселия завоевал золото в старшей весовой категории "230" (U-19).
В Кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающиеся по формуле "Рост+Вес=Единицы КС": 190 единиц, 200 единиц, 210 единиц, 220 единиц, 230 единиц, 240 единиц, 250 единиц, 250+ единиц.
Всего в турнире приняли участие шесть кудоистов из Грузии.