https://sputnik-georgia.ru/20231102/s-2025-goda-zarplata-parlamentariev-v-gruzii-mozhet-uvelichitsya--papuashvili-283940482.html
Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться
Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться
Зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, заявил спикер 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T21:12+0400
2023-11-02T21:12+0400
2023-11-02T22:04+0400
грузия
новости
экономика
общество
шалва папуашвили
зарплата
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_13256d6149e2a4021477bb90a6647d43.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили инициировал изменение в регламенте, согласно которым с 1 января 2025 года для депутатов следующего созыва зарплата повысится до 8-10 тысяч лари (около 2,9–3,7 тысячи долларов), в зависимости от занимаемой должности. На сегодняшний день зарплаты депутатов парламента, в зависимости от занимаемых должностей, находятся в пределах от 4 до 7 тысяч лари (около 1,4–2,6 тысячи долларов). Как по его словам, зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, в том числе и десятипроцентное повышение, которое наблюдалось в последние годы, на них не распространяется. "Это привело к тому, что на сегодняшний день зарплаты членов парламента ниже, чем у многих государственных служащих, в том числе в структурах, подотчетных парламенту Грузии. Именно поэтому существует необходимость привести их в соответствие", – сказал Папуашвили. Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года >>Как отметил Папуашвили, в 2017 году были определены коэффициенты для государственной службы. Тогда к этим коэффициентам были приведены зарплаты во всех госслужбах, в том числе и в аппарате парламента, хотя в регламенте это изменение не было внесено. Как отметил спикер, он является инициатором законопроекта и представит его комитету. Это может стать дополнительной мотивацией для активного представительства оппозиции и участия в следующих выборах, добавил Папуашвили. Он также отметил, что инициатива, в случае одобрения, вступит в силу для парламентариев следующего созыва, чтобы не было разговоров о том, что парламент повышает себе зарплату.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_76bb57492ec8efd6e59ce447b5f513f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, шалва папуашвили, зарплата, парламент грузии
грузия, новости, экономика, общество, шалва папуашвили, зарплата, парламент грузии
Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться
21:12 02.11.2023 (обновлено: 22:04 02.11.2023)
Зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили инициировал изменение в регламенте, согласно которым с 1 января 2025 года для депутатов следующего созыва зарплата повысится до 8-10 тысяч лари (около 2,9–3,7 тысячи долларов), в зависимости от занимаемой должности.
На сегодняшний день зарплаты депутатов парламента, в зависимости от занимаемых должностей, находятся в пределах от 4 до 7 тысяч лари (около 1,4–2,6 тысячи долларов).
"Я инициировал изменение в регламенте парламента Грузии, чтобы зарплата членов парламента следующего созыва соответствовала коэффициентам, которые установлены для зарплат в государственном секторе", – заявил Папуашвили.
Как по его словам, зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, в том числе и десятипроцентное повышение, которое наблюдалось в последние годы, на них не распространяется.
"Это привело к тому, что на сегодняшний день зарплаты членов парламента ниже, чем у многих государственных служащих, в том числе в структурах, подотчетных парламенту Грузии. Именно поэтому существует необходимость привести их в соответствие", – сказал Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, в 2017 году были определены коэффициенты для государственной службы. Тогда к этим коэффициентам были приведены зарплаты во всех госслужбах, в том числе и в аппарате парламента, хотя в регламенте это изменение не было внесено.
"В законопроекте приведена схема: существующая зарплата, инициированная зарплата, а также, в зависимости от коэффициента, какая могла быть максимальная зарплата", – подчеркнул Папуашвили.
Как отметил спикер, он является инициатором законопроекта и представит его комитету.
Это может стать дополнительной мотивацией для активного представительства оппозиции и участия в следующих выборах, добавил Папуашвили.
Он также отметил, что инициатива, в случае одобрения, вступит в силу для парламентариев следующего созыва, чтобы не было разговоров о том, что парламент повышает себе зарплату.