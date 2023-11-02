https://sputnik-georgia.ru/20231102/s-2025-goda-zarplata-parlamentariev-v-gruzii-mozhet-uvelichitsya--papuashvili-283940482.html

Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться

Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться

Зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, заявил спикер 02.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили инициировал изменение в регламенте, согласно которым с 1 января 2025 года для депутатов следующего созыва зарплата повысится до 8-10 тысяч лари (около 2,9–3,7 тысячи долларов), в зависимости от занимаемой должности. На сегодняшний день зарплаты депутатов парламента, в зависимости от занимаемых должностей, находятся в пределах от 4 до 7 тысяч лари (около 1,4–2,6 тысячи долларов). Как по его словам, зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, в том числе и десятипроцентное повышение, которое наблюдалось в последние годы, на них не распространяется. "Это привело к тому, что на сегодняшний день зарплаты членов парламента ниже, чем у многих государственных служащих, в том числе в структурах, подотчетных парламенту Грузии. Именно поэтому существует необходимость привести их в соответствие", – сказал Папуашвили. Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года >>Как отметил Папуашвили, в 2017 году были определены коэффициенты для государственной службы. Тогда к этим коэффициентам были приведены зарплаты во всех госслужбах, в том числе и в аппарате парламента, хотя в регламенте это изменение не было внесено. Как отметил спикер, он является инициатором законопроекта и представит его комитету. Это может стать дополнительной мотивацией для активного представительства оппозиции и участия в следующих выборах, добавил Папуашвили. Он также отметил, что инициатива, в случае одобрения, вступит в силу для парламентариев следующего созыва, чтобы не было разговоров о том, что парламент повышает себе зарплату.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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