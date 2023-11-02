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Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться
Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться
Зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, заявил спикер 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T21:12+0400
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новости
экономика
общество
шалва папуашвили
зарплата
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили инициировал изменение в регламенте, согласно которым с 1 января 2025 года для депутатов следующего созыва зарплата повысится до 8-10 тысяч лари (около 2,9–3,7 тысячи долларов), в зависимости от занимаемой должности. На сегодняшний день зарплаты депутатов парламента, в зависимости от занимаемых должностей, находятся в пределах от 4 до 7 тысяч лари (около 1,4–2,6 тысячи долларов). Как по его словам, зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, в том числе и десятипроцентное повышение, которое наблюдалось в последние годы, на них не распространяется. "Это привело к тому, что на сегодняшний день зарплаты членов парламента ниже, чем у многих государственных служащих, в том числе в структурах, подотчетных парламенту Грузии. Именно поэтому существует необходимость привести их в соответствие", – сказал Папуашвили. Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года &gt;&gt;Как отметил Папуашвили, в 2017 году были определены коэффициенты для государственной службы. Тогда к этим коэффициентам были приведены зарплаты во всех госслужбах, в том числе и в аппарате парламента, хотя в регламенте это изменение не было внесено. Как отметил спикер, он является инициатором законопроекта и представит его комитету. Это может стать дополнительной мотивацией для активного представительства оппозиции и участия в следующих выборах, добавил Папуашвили. Он также отметил, что инициатива, в случае одобрения, вступит в силу для парламентариев следующего созыва, чтобы не было разговоров о том, что парламент повышает себе зарплату.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, общество, шалва папуашвили, зарплата, парламент грузии
грузия, новости, экономика, общество, шалва папуашвили, зарплата, парламент грузии

Зарплата депутатов парламента Грузии может увеличиться

21:12 02.11.2023 (обновлено: 22:04 02.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили инициировал изменение в регламенте, согласно которым с 1 января 2025 года для депутатов следующего созыва зарплата повысится до 8-10 тысяч лари (около 2,9–3,7 тысячи долларов), в зависимости от занимаемой должности.
На сегодняшний день зарплаты депутатов парламента, в зависимости от занимаемых должностей, находятся в пределах от 4 до 7 тысяч лари (около 1,4–2,6 тысячи долларов).

"Я инициировал изменение в регламенте парламента Грузии, чтобы зарплата членов парламента следующего созыва соответствовала коэффициентам, которые установлены для зарплат в государственном секторе", – заявил Папуашвили.

Как по его словам, зарплата члена парламента Грузии регулируется регламентом законодательного органа и не привязана к зарплатам государственных служащих, в том числе и десятипроцентное повышение, которое наблюдалось в последние годы, на них не распространяется.
"Это привело к тому, что на сегодняшний день зарплаты членов парламента ниже, чем у многих государственных служащих, в том числе в структурах, подотчетных парламенту Грузии. Именно поэтому существует необходимость привести их в соответствие", – сказал Папуашвили.
Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года >>
Как отметил Папуашвили, в 2017 году были определены коэффициенты для государственной службы. Тогда к этим коэффициентам были приведены зарплаты во всех госслужбах, в том числе и в аппарате парламента, хотя в регламенте это изменение не было внесено.

"В законопроекте приведена схема: существующая зарплата, инициированная зарплата, а также, в зависимости от коэффициента, какая могла быть максимальная зарплата", – подчеркнул Папуашвили.

Как отметил спикер, он является инициатором законопроекта и представит его комитету.
Это может стать дополнительной мотивацией для активного представительства оппозиции и участия в следующих выборах, добавил Папуашвили.
Он также отметил, что инициатива, в случае одобрения, вступит в силу для парламентариев следующего созыва, чтобы не было разговоров о том, что парламент повышает себе зарплату.
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