https://sputnik-georgia.ru/20231102/situatsiya-so-svalkami-v-gruzii-otsenka-ministra-283942567.html
Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра
Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра
Власти ведут работу по обновлению инфраструктуры сбора мусора в разных районах Грузии, заявил министр 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T22:21+0400
2023-11-02T22:21+0400
2023-11-02T22:36+0400
грузия
новости
общество
ираклий карселадзе
мусор
свалки
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии из 54 муниципальных свалок 16 преобразовали в современные, а 11 еще благоустраиваются, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в парламенте. Вопрос безопасности свалок, которые в большей части страны размещены под открытым небом, стал особенно актуальным на фоне роста населения и отходов, с точки зрения защиты окружающей среды. По словам министра, из старых свалок власти были вынуждены закрыть 25 в разных регионах, однако при этом начали строительство шести современных центров по размещению неопасных отходов. Власти Тбилиси ищут новое место для мусорной свалки >>Карселадзе сообщил, что в 2023 году планируется заключить соглашения на строительство в регионах Самегрело и Квемо Картли еще двух таких центров с системой очистки воздуха, что сделает свалки безопасными для окружающей среды. Кроме того, власти ведут работу по обновлению инфраструктуры сбора мусора в разных районах Грузии и для этого уже разместили 12 тысяч современных контейнеров и закупили 110 единиц техники. В тоже время министр отметил, что в направлении модернизации свалок в Грузии существует ряд проблем, что не позволяет власти в быстром темпе решить проблему. При этом, по его словам, среди проблем, с которым сталкиваются власти, главными являются сроки выполнения работ и сложности рельефов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, мусор, свалки
грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, мусор, свалки
Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра
22:21 02.11.2023 (обновлено: 22:36 02.11.2023)
Власти ведут работу по обновлению инфраструктуры сбора мусора в разных районах Грузии, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии из 54 муниципальных свалок 16 преобразовали в современные, а 11 еще благоустраиваются, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в парламенте.
Вопрос безопасности свалок, которые в большей части страны размещены под открытым небом, стал особенно актуальным на фоне роста населения и отходов, с точки зрения защиты окружающей среды.
По словам министра, из старых свалок власти были вынуждены закрыть 25 в разных регионах, однако при этом начали строительство шести современных центров по размещению неопасных отходов.
Карселадзе сообщил, что в 2023 году планируется заключить соглашения на строительство в регионах Самегрело и Квемо Картли еще двух таких центров с системой очистки воздуха, что сделает свалки безопасными для окружающей среды.
Кроме того, власти ведут работу по обновлению инфраструктуры сбора мусора в разных районах Грузии и для этого уже разместили 12 тысяч современных контейнеров и закупили 110 единиц техники.
В тоже время министр отметил, что в направлении модернизации свалок в Грузии существует ряд проблем, что не позволяет власти в быстром темпе решить проблему. При этом, по его словам, среди проблем, с которым сталкиваются власти, главными являются сроки выполнения работ и сложности рельефов.