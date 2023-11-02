https://sputnik-georgia.ru/20231102/spros-na-kommercheskuyu-nedvizhimost-v-tbilisi-vyrastet--prognoz-analitikov-283925060.html

Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков

Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков

Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2% 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T17:37+0400

2023-11-02T17:37+0400

2023-11-02T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси продолжит стабильно повышаться в 2024 году, говорится в исследовании TBC Capital. По данным аналитиков, в 2023 году улучшение деловой активности и ускорение миграции способствовали экономическому росту и стимулировали спрос на коммерческую недвижимость, в том числе торговую и офисную. Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2%, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, достигнув 19,3 доллара за квадратный метр, что практически соответствует уровню 2019 года до пандемии (19,5 доллара за кв. м). В бизнес-центрах Тбилиси средняя фактическая цена аренды за квадратный метр за год выросла на 19% до 22,9 доллара. Это ожидание основано на ожидаемом высоком спросе на офисные помещения и многообещающих экономических перспективах. Несмотря на прогнозируемый выход на рынок новых крупных бизнес-центров в ближайшие 3-4 года, мы не ожидаем, что эти события окажут существенное влияние на цены аренды в следующем году. Самые дорогие коммерческие помещения в районах Ваке, Чугурети, Мтацминда и Сабуртало, самые дешевые – в Самгори.Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>В 2024 году прогнозируется рост цен на аренду коммерческих площадей: в бизнес-центрах в среднем на 5%, в стрит-ритейле – на 8%. Средняя доля вакантных площадей в торговых центрах Тбилиси на данный момент составляет 7,4%, в бизнес-центрах – 13%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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