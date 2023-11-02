https://sputnik-georgia.ru/20231102/spros-na-kommercheskuyu-nedvizhimost-v-tbilisi-vyrastet--prognoz-analitikov-283925060.html
Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков
Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков
Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2% 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T17:37+0400
2023-11-02T17:37+0400
2023-11-02T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси продолжит стабильно повышаться в 2024 году, говорится в исследовании TBC Capital. По данным аналитиков, в 2023 году улучшение деловой активности и ускорение миграции способствовали экономическому росту и стимулировали спрос на коммерческую недвижимость, в том числе торговую и офисную. Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2%, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, достигнув 19,3 доллара за квадратный метр, что практически соответствует уровню 2019 года до пандемии (19,5 доллара за кв. м). В бизнес-центрах Тбилиси средняя фактическая цена аренды за квадратный метр за год выросла на 19% до 22,9 доллара. Это ожидание основано на ожидаемом высоком спросе на офисные помещения и многообещающих экономических перспективах. Несмотря на прогнозируемый выход на рынок новых крупных бизнес-центров в ближайшие 3-4 года, мы не ожидаем, что эти события окажут существенное влияние на цены аренды в следующем году. Самые дорогие коммерческие помещения в районах Ваке, Чугурети, Мтацминда и Сабуртало, самые дешевые – в Самгори.Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>В 2024 году прогнозируется рост цен на аренду коммерческих площадей: в бизнес-центрах в среднем на 5%, в стрит-ритейле – на 8%. Средняя доля вакантных площадей в торговых центрах Тбилиси на данный момент составляет 7,4%, в бизнес-центрах – 13%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, недвижимость, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии
Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков
Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2%
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси продолжит стабильно повышаться в 2024 году, говорится в исследовании TBC Capital.
По данным аналитиков, в 2023 году улучшение деловой активности и ускорение миграции способствовали экономическому росту и стимулировали спрос на коммерческую недвижимость, в том числе торговую и офисную.
Средняя стоимость аренды квадратного метра в объектах розничной торговли за девять месяцев 2023 года выросла на 11,2%, по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, достигнув 19,3 доллара за квадратный метр, что практически соответствует уровню 2019 года до пандемии (19,5 доллара за кв. м).
"В тбилисских торговых центрах стоимость аренды за девять месяцев 2023 года выросла на 7,5% в годовом исчислении. Поскольку большинство договоров аренды в торговых центрах включают модели, основанные на обороте, высокие ежегодные темпы роста фактической стоимости аренды объясняются увеличением оборота розничного сектора", – говорится в исследовании.
В бизнес-центрах Тбилиси средняя фактическая цена аренды за квадратный метр за год выросла на 19% до 22,9 доллара.
Это ожидание основано на ожидаемом высоком спросе на офисные помещения и многообещающих экономических перспективах. Несмотря на прогнозируемый выход на рынок новых крупных бизнес-центров в ближайшие 3-4 года, мы не ожидаем, что эти события окажут существенное влияние на цены аренды в следующем году.
Самые дорогие коммерческие помещения в районах Ваке, Чугурети, Мтацминда и Сабуртало, самые дешевые – в Самгори.
В 2024 году прогнозируется рост цен на аренду коммерческих площадей: в бизнес-центрах в среднем на 5%, в стрит-ритейле – на 8%.
Средняя доля вакантных площадей в торговых центрах Тбилиси на данный момент составляет 7,4%, в бизнес-центрах – 13%.