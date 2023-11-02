https://sputnik-georgia.ru/20231102/stali-izvestny-podrobnosti-pobega-zaklyuchennykh-v-tbilisi-283924811.html

Стали известны подробности побега заключенных в Тбилиси

Стали известны подробности побега заключенных в Тбилиси

По данным СМИ, одного из заключенных задержали у него дома 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T16:23+0400

2023-11-02T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Один из троих сбежавших из клиники "Аверси" в Тбилиси заключенных отбывал наказание за особо тяжкое преступление, сообщает телекомпания "Рустави 2". Заключенные попали в больницу в среду. После почти 24-часовой поисковой операции все три беглеца были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. К этому времени также один из конвоиров задержан.Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси>>По данным "Рустави 2", один из пойманных беглецов – Ника Тоидзе – находился в тюремном заключении в течение двух лет за ранение несовершеннолетнего в 2021 году. Телеканал "Мтавари архи" сообщил о том, что второй из беглецов отбывал наказание за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а третий – за кражу. Один из них, по данным СМИ, был задержан дома.По данным телекомпании "Имеди", заключенные сбежали через задний двор клиники "Аверси", где находится стоянка автомобилей. По словам очевидцев, побег произошел в тот момент, когда после прохождения медицинских процедур на заключенных надевали наручники. Генеральная инспекция Минюста ведет расследование по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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