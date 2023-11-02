https://sputnik-georgia.ru/20231102/sud-oshtrafoval-oppozitsionerov-vo-glave-s-meliya-za-massovuyu-draku--283916828.html

Суд оштрафовал оппозиционеров во главе с Мелия за массовую драку

Суд оштрафовал оппозиционеров во главе с Мелия за массовую драку

Члены и сторонники "Нацдвижения" собрались в столичном районе Глдани, где устроили драку с полицейскими, прибывшими на место для расследования факта избиения... 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T15:15+0400

2023-11-02T15:15+0400

2023-11-02T15:15+0400

грузия

новости

происшествия

звиад куправа

единое национальное движение

ника мелия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0e/273037949_0:171:1280:892_1920x0_80_0_0_731380822031bce3034891ad590879c6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия и двух его однопартийцев, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, на 2 тысячи лари (около 750 долларов) каждого за административное правонарушение, сообщает Первый канал.Политики вместе со своими сторонниками были задержаны 22 сентября в административном порядке в спальном районе Тбилиси Глдани, куда они приехали после того, как узнали о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси Ираклия Эдзгверадзе. Во время конфликта политики препятствовали сотрудникам МВД выполнять свои обязанности, оскорбляли, оказывали сопротивление.Депутаты "Нацдвижения" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры>>Судья Натия Бускадзе признала всех троих административными правонарушителями за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Защита планирует обжаловать решение в Апелляционном суде. Что касается дела об избиении Ираклия Эдзгверадзе, то полиция задержала шесть человек по факту группового избиения депутата тбилисского сакребуло (городское собрание). Уголовное дело возбуждено по факту группового насилия в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, звиад куправа, единое национальное движение, ника мелия, политика