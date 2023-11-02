https://sputnik-georgia.ru/20231102/sud-oshtrafoval-oppozitsionerov-vo-glave-s-meliya-za-massovuyu-draku--283916828.html
Суд оштрафовал оппозиционеров во главе с Мелия за массовую драку
Суд оштрафовал оппозиционеров во главе с Мелия за массовую драку
Члены и сторонники "Нацдвижения" собрались в столичном районе Глдани, где устроили драку с полицейскими, прибывшими на место для расследования факта избиения... 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T15:15+0400
2023-11-02T15:15+0400
2023-11-02T15:15+0400
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новости
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звиад куправа
единое национальное движение
ника мелия
политика
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия и двух его однопартийцев, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, на 2 тысячи лари (около 750 долларов) каждого за административное правонарушение, сообщает Первый канал.Политики вместе со своими сторонниками были задержаны 22 сентября в административном порядке в спальном районе Тбилиси Глдани, куда они приехали после того, как узнали о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси Ираклия Эдзгверадзе. Во время конфликта политики препятствовали сотрудникам МВД выполнять свои обязанности, оскорбляли, оказывали сопротивление.Депутаты "Нацдвижения" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры>>Судья Натия Бускадзе признала всех троих административными правонарушителями за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Защита планирует обжаловать решение в Апелляционном суде. Что касается дела об избиении Ираклия Эдзгверадзе, то полиция задержала шесть человек по факту группового избиения депутата тбилисского сакребуло (городское собрание). Уголовное дело возбуждено по факту группового насилия в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, звиад куправа, единое национальное движение, ника мелия, политика
грузия, новости, происшествия, звиад куправа, единое национальное движение, ника мелия, политика
Суд оштрафовал оппозиционеров во главе с Мелия за массовую драку
Члены и сторонники "Нацдвижения" собрались в столичном районе Глдани, где устроили драку с полицейскими, прибывшими на место для расследования факта избиения депутата
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия и двух его однопартийцев, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, на 2 тысячи лари (около 750 долларов) каждого за административное правонарушение, сообщает Первый канал.
Политики вместе со своими сторонниками были задержаны 22 сентября в административном порядке в спальном районе Тбилиси Глдани, куда они приехали после того, как узнали о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси Ираклия Эдзгверадзе. Во время конфликта политики препятствовали сотрудникам МВД выполнять свои обязанности, оскорбляли, оказывали сопротивление.
Судья Натия Бускадзе признала всех троих административными правонарушителями за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции.
Защита планирует обжаловать решение в Апелляционном суде.
Что касается дела об избиении Ираклия Эдзгверадзе, то полиция задержала шесть человек по факту группового избиения депутата тбилисского сакребуло (городское собрание).
Уголовное дело возбуждено по факту группового насилия в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.