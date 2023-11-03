https://sputnik-georgia.ru/20231103/emu-nechego-skazat--deputat-ob-otkaze-saakashvili-sotrudnichat-so-sluzhboy-gosbezopasnosti-283954015.html

Ему нечего сказать – депутат об отказе Саакашвили сотрудничать со Службой госбезопасности

Ему нечего сказать – депутат об отказе Саакашвили сотрудничать со Службой госбезопасности

Осужденный экс-президент Грузии назвал Службу госбезопасности – филиалом ФСБ 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T13:33+0400

2023-11-03T13:33+0400

2023-11-03T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Заявления осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о некой диверсионной группе в стране безосновательны, поэтому он и отказывается давать показания Службе государственной безопасности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Саакашвили ранее заявил, что страна должна быть мобилизована, потому что она находится в опасности. По его словам, в Грузию проникла диверсионная группа, поэтому он хочет создать горячую линию "гражданской обороны". Накануне на его странице в соцсети появилось сообщение, что он отказывается давать по этому вопросу показания СГБ, так как считает себя незаконным заключенным, а ведомство – филиалом ФСБ. "Это заявление Саакашвили еще раз дает общественности возможность правильного восприятия того, что этот человек ориентирован на ложь от начала до конца... За его заявлением нет конкретного фактического материала, и он не может ни с кем поделиться информацией о том, чего не существует. Именно это стало причиной того, что он отказался сотрудничать с правоохранительными органами", – заявил Миканадзе. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Приезд Саакашвили в Грузию был диверсией – Папуашвили>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Приезд Саакашвили в Грузию был диверсией – Папуашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, сгб