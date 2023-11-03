https://sputnik-georgia.ru/20231103/gran-mezhdu-nekotorymi-npo-i-politicheskimi-organizatsiyami-gruzii-sterta--deputat-283961925.html
Грань между некоторыми НПО и политическими организациями Грузии стерта – депутат
Грань между некоторыми НПО и политическими организациями Грузии стерта – депутат
Когда эта грань стирается, НПО больше не является гражданской организацией в классическом понимании, считает депутат 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T16:17+0400
2023-11-03T16:17+0400
2023-11-03T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Некоторые т. н. богатые неправительственные организации Грузии отличаются таким поведением, что стерли всякую грань между политической организацией и НПО, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Так Сарджвеладзе прокомментировал статью под названием "Грузия бьет по антизападному барабану" основателя и председателя правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia's Reforms Associates), экс-депутата Серги Капанадзе, опубликованную в издании Transitions. Как пишет Капанадзе, по иронии судьбы Грузия все еще может получить статус кандидата в ЕС в этом году, хотя только три из 12 приоритетов были оценены как выполненные. По словам депутата, наиболее очевидный пример – практика оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи – больше свободы". Обе партии в Грузии известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях.Каладзе назвал лидеров оппозиционных партий "Гирчи" и "Дроа" агентами>>Ранее в начале октября в интервью изданию "Евроактив" Капанадзе заявил, что для получения статуса кандидата на вступление в ЕС объединение должно потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Саакашвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, серги капанадзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, серги капанадзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Грань между некоторыми НПО и политическими организациями Грузии стерта – депутат
16:17 03.11.2023 (обновлено: 16:21 03.11.2023)
Когда эта грань стирается, НПО больше не является гражданской организацией в классическом понимании, считает депутат
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Некоторые т. н. богатые неправительственные организации Грузии отличаются таким поведением, что стерли всякую грань между политической организацией и НПО, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Так Сарджвеладзе прокомментировал статью под названием "Грузия бьет по антизападному барабану" основателя и председателя правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia's Reforms Associates), экс-депутата Серги Капанадзе, опубликованную в издании
Transitions. Как пишет Капанадзе, по иронии судьбы Грузия все еще может получить статус кандидата в ЕС в этом году, хотя только три из 12 приоритетов были оценены как выполненные.
"Давно замечено, что одна часть НПО, называемых богатыми НПО, к сожалению, отличается таким поведением, что они стерли всякую грань между политической организацией и НПО. Это печальная реальность. Когда эта грань стирается, это означает, что она больше не является гражданской организацией в классическом понимании", – заявил Сарджвеладзе.
По словам депутата, наиболее очевидный пример – практика оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи – больше свободы".
"У них есть неправительственные и политические организации с теми же названиеми и с теми же лицами", – отметил Сарджвеладзе.
Обе партии в Грузии известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях.
Ранее в начале октября в интервью изданию "Евроактив" Капанадзе заявил, что для получения статуса кандидата на вступление в ЕС объединение должно потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Саакашвили.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.