https://sputnik-georgia.ru/20231017/kaladze-nazval-liderov-oppozitsionnykh-partiy-girchi-i-droa-agentami-283381101.html

Каладзе назвал лидеров оппозиционных партий "Гирчи" и "Дроа" агентами

Каладзе назвал лидеров оппозиционных партий "Гирчи" и "Дроа" агентами

Оппозиционеры создали сайт, где планируют публиковать списки людей, которые, по их мнению, вовлечены в антизападную кампанию в Грузии 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T18:54+0400

2023-10-17T18:54+0400

2023-10-17T18:54+0400

политика

новости

элене хоштария

зураб джапаридзе

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и "Дроа" Элене Хоштария являются обычными вредителями и агентами, которые действуют против интересов своей страны и народа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лидеры партий во вторник провели презентацию веб-страницы под названием mona.ge (мона Компания отметила, что в результате систематических проверок внутренней безопасности сети и социальных кампаний в 2023 году десятков несчастных случаев прошлых лет доведен до минимума. в переводе с грузинского "раб"), куда будет загружен список тех лиц, которые по оценке Джапаридзе, "служат системе и вовлечены в антизападную кампанию". По словам Хоштария, на сайте можно будет посмотреть список людей, которые делают "неправильное для страны дело". Каладзе напомнил, что Джапаридзе бегал со спущенными штанами и устраивал шоу, а Хоштария получает финансирование из России. Оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", пользующиеся поддержкой определенной части молодежи Грузии, в начале сентября приняли решение объединить силы перед парламентскими выборами 2024 года. Две оппозиционные партии Грузии с молодежным электоратом объединили силы перед выборами>>Обе партии в Грузии известны как активно поддерживаемые политически активными студенческими и молодежными организациями, а их лидеры, Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария, являлись самыми активными участниками акций протеста, организованных молодежью, и единственные из политиков получали право выступить с трибуны на их акциях. Между тем у партии "Гирчи – больше свободы" один из самых высоких рейтингов среди мелких оппозиционных партий за счет поддержки молодежи. При этом партия активна исключительно в соцсетях и не имеет большой партийной инфраструктуры и офисов. Что касается партии "Дроа", то ее лидер Элене Хоштария также известна своей работой с молодежью и активным сотрудничеством с молодежной организацией "Сирцхвилия" (Позор). Правда, ее рейтинг намного ниже "Гирчи". Еще в прошлом году Хоштария подтвердила, что ее семья получает деньги из России уже более 25 лет. Это, по ее словам, гонорары за спектакли Мариинского театра Санкт-Петербурга, над художественным оформлением которых в XX веке работал ее дед – Симон (Солико) Вирсаладзе. Наследником художника является отец Элене Хоштария. Политик подчеркнула, что отношения с Российским авторским обществом (РАО) разорваны. По данным СМИ, только 22 мая 2023 года Хоштария было перечислено более 2,5 миллиона рублей. В общей сложности с 2021 года семья Хоштария получила более 5,2 миллиона рублей. Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси>>Обе партии в Грузии известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, элене хоштария, зураб джапаридзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси