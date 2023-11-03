https://sputnik-georgia.ru/20231103/grazhdanin-ssha-razyskivaemyy-interpolom-za-seksualnye-prestupleniya-zaderzhan-v-gruzii-283957198.html

Гражданин США, разыскиваемый Интерполом за сексуальные преступления, задержан в Грузии

Гражданин США, разыскиваемый Интерполом за сексуальные преступления, задержан в Грузии

Одно из предъявленных обвинений – постоянное сексуальное домогательство к несовершеннолетнему ребенку 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T15:15+0400

2023-11-03T15:15+0400

2023-11-03T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали гражданина США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за совершение ряда тяжких преступлений, говорится в сообщении на сайта министерства внутренних дел Грузии. Ордер на арест включает в себя четыре обвинения от штата Техас. Это постоянное сексуальное домогательство к несовершеннолетнему ребенку, сексуальное насилие над несовершеннолетними детьми при отягчающих обстоятельствах (в возрасте младше 14 лет), нападение на члена семьи с обструкцией дыхательных путей (попытка удушения) и нападение с применением опасного для жизни оружия при отягчающих обстоятельствах. Ордер на арест также включает семь обвинений от штата Луизиана. По данным МВД, это ложное представление публичных записей, фальсификация документов путем мошенничества и два эпизода кражи на сумму от 5 до 25 тысяч долларов. Генеральный секретариат Интерпола объявил обвиняемого в международный розыск по красному циркуляру 27 июня 2023 года. Как отмечано в сообщении МВД, Грузия, как член Интерпола, активно включилась в поисковую операцию. Все необходимые оперативно-следственные действия были проведены полицией в интенсивном режиме. Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника>>В результате тесного сотрудничества между сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии и Службой дипломатической безопасности посольства США - региональной службой безопасности было установлено местонахождение преступника и произведен его арест. В настоящий момент задержанный переведен в пенитенциарное учреждение, и в отношении него проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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