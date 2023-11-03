https://sputnik-georgia.ru/20231103/kakogo-chisla-vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-2023-tserkovnyy-kalendar-283970363.html

Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Введение во храм Пресвятой Богородицы – день явления Богом избранной миру, предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду, по... 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T21:18+0400

2023-11-03T21:18+0400

2023-11-03T21:18+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Какого числа по церковному календарю отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия. Введение во храм Церковное предание повествует, что родители будущей Богоматери – праведные Иоаким и Анна – были бездетны. Всю жизнь они непрерывно молились о рождении ребенка, обещая посвятить дитя Богу. У праведников в старости родилась дочь, которую по указанию Божьего Ангела назвали Марией, что на значит на еврейском "госпожа, надежда". Родители, когда Марии исполнилось три года, повели девочку в Иерусалимский храм – шествие из Назарета до Иерусалима с пением священных песен и зажженными свечами длилось три дня. Процессию у Иерусалимского храма встречал первосвященник Захарий вместе со священниками. Маленькая Мария, быстро преодолев 15 высоких ступеней, которые вели к храму, взошла на верхнюю, где будущую Богоматерь ждал первосвященник. По внушению свыше первосвященник ввел девочку в святая святых, куда он входил с очистительной жертвенной кровью только один раз в году, чем была явлена особая роль Девы Марии в судьбе человечества. Будущая Божья Матерь оставалась в храме до 15 лет, затем деву выдали замуж за плотника Иосифа – пожилого вдовца. В целом земная жизнь Богородицы до вознесения на небо, в том числе и ее жизнь во храме, покрыта глубокой тайной. Церковный календарь Дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы в церковном календаре неизменна – ежегодно один из главных праздников православные отмечают 4 декабря. Когда установили праздник точно неизвестно – по преданию палестинских христиан, церковь в честь Введения Богородицы во храм построила царица Елена, что свидетельствует о том, что отмечали его в первые века христианства. Праздник в IV веке упоминает святитель Григорий Нисский, а в VII-м – святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи проповедовали в день Введения Пресвятой Богородицы во храм. Введение во храм Пресвятой Богородицы в XIII веке отмечали по всему Востоку – канон торжества "Отверзу уста моя" и ряд стихир составил в IX веке митрополит Никомидийский, Георгий, а второй канон "Песнь победную" составил Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский, в X-м. В храмах по сей день поют эти стихиры и каноны. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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