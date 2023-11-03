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Объем депозитов в банках Грузии вырос в сентябре
Объем депозитов в банках Грузии вырос в сентябре
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 49,82% 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T07:01+0400
2023-11-03T07:01+0400
2023-11-03T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2023 года составил 49,33 миллиарда лари, что на 1,27 миллиарда лари, или на 2,65%, больше, чем на начало сентября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 72,84 миллиона лари, или 0,38%, а вклады до востребования выросли на 1,2 миллиарда лари, или 4,17%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 49,82% и на 0,45 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 сентября.Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 7,94%, в том числе 10,42% – по депозитам в национальной валюте, 1,69% – по депозитам в иностранной валюте.На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Объем депозитов в банках Грузии вырос в сентябре
07:01 03.11.2023 (обновлено: 08:00 03.11.2023)
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 49,82%
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2023 года составил 49,33 миллиарда лари, что на 1,27 миллиарда лари, или на 2,65%, больше, чем на начало сентября, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 72,84 миллиона лари, или 0,38%, а вклады до востребования выросли на 1,2 миллиарда лари, или 4,17%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 49,82% и на 0,45 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 сентября.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 7,94%, в том числе 10,42% – по депозитам в национальной валюте, 1,69% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.