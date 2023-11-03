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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси вырос больше чем в два раза

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси вырос больше чем в два раза

Только в октябре аэропорт обслужил около 165 тысяч пассажиров 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T14:34+0400

2023-11-03T14:34+0400

2023-11-03T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. По информации Объединения, за десять месяцев 2023 года аэропорт обслужил до 1,4 миллиона пассажиров. В январе-октябре 2022 года аэропортом воспользовались 665,7 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил до 4,1 тысячи рейсов, на 55% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,6 тысячи рейсов). Кроме того, у аэропорта стремительный рост пассажиропотока наблюдается и в течение прошедшего месяца. В октябре аэропорт обслужил 164 176 пассажиров и 472 рейса, что на 415% и на 325% соответственно больше, чем в октябре 2022 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео>>В объединении отметили, что уже с 1 декабря венгерский лоукостер WIZZ AIR добавит четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan выполняет прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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