https://sputnik-georgia.ru/20231103/pensionery-s-khronicheskimi-zabolevaniyami-v-gruzii-budut-poluchat-lekarstva-besplatno-283963441.html

Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно

Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно

По словам премьера, в Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T16:37+0400

2023-11-03T16:37+0400

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грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пенсионеры с хроническими заболеваниями с 2024 года будут бесплатно получать медикаменты, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями, сообщил премьер.По словам Гарибашвили, с помощью реформ правительства в направлении фармрынка граждане сэкономят от 300 до 400 миллионов лари. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также за медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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