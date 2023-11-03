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Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно
Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно
По словам премьера, в Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T16:37+0400
2023-11-03T16:37+0400
2023-11-03T16:50+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пенсионеры с хроническими заболеваниями с 2024 года будут бесплатно получать медикаменты, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями, сообщил премьер.По словам Гарибашвили, с помощью реформ правительства в направлении фармрынка граждане сэкономят от 300 до 400 миллионов лари. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также за медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно
16:37 03.11.2023 (обновлено: 16:50 03.11.2023)
По словам премьера, в Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пенсионеры с хроническими заболеваниями с 2024 года будут бесплатно получать медикаменты, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями, сообщил премьер.
"Финансирование программ здравоохранения увеличилось. С будущего года пенсионеры, которые зависят от медикаментов для лечение хронических заболеваний, в течение всего года получат лекарства бесплатно", – заявил Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, с помощью реформ правительства в направлении фармрынка граждане сэкономят от 300 до 400 миллионов лари.
"Медикаменты подешевели, министерство (здравоохранения – ред.) осуществило очень важные изменения. Конечно, этот процесс мы еще больше проконтролируем и улучшим", – подчеркнул Гарибашвили.
С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется.
Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%.
В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также за медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.