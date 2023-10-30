https://sputnik-georgia.ru/20231030/operatsii-dlya-vsekh-onkobolnykh-v-gruzii-budut-provodit-besplatno-283789863.html
Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект
Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект
Бесплатной хирургической помощью, согласно проекту, смогут воспользоваться граждане Грузии вне зависимости от уровня доходов 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T15:46+0400
2023-10-30T15:46+0400
2023-10-30T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Плановые и неотложные операции онкологической хирургии в Грузии будут финансироваться государством для всех онкопациентов по всей стране, за исключением лиц, застрахованных за счет бюджетных средств, сообщили в пресс-службе администрации правительства.На заседании правительства в понедельник был рассмотрен соответствующий проект. Среди граждан, которых коснется данное новшество, будут и те лица, годовой доход которых больше 40 тысяч лари, а также ветераны.С августа 2023 года гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты финансируют всем пациентам с онкологическими заболеваниями. Согласно новшеству, утвержденному на сегодняшнем заседании правительства, для граждан одинаково будут доступны как вышеперечисленные медсервисы, так и онкологическая хирургия.Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – как будут выбирать клиники>>В правительстве Грузии заявили, что данным решением лечение онкологических заболеваний, в рамках программы всеобщего здравоохранения, для каждого бенефициара будет одинаково доступно несмотря на доходы.В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.Высокотехнологичное исследование для онкобольных бесплатно доступно в Аджарии>>Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, правительство грузии, программа всеобщего здравоохранения, здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, правительство грузии, программа всеобщего здравоохранения, здравоохранение в грузии
Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект
15:46 30.10.2023 (обновлено: 16:04 30.10.2023)
Бесплатной хирургической помощью, согласно проекту, смогут воспользоваться граждане Грузии вне зависимости от уровня доходов
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Плановые и неотложные операции онкологической хирургии в Грузии будут финансироваться государством для всех онкопациентов по всей стране, за исключением лиц, застрахованных за счет бюджетных средств, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
На заседании правительства в понедельник был рассмотрен соответствующий проект. Среди граждан, которых коснется данное новшество, будут и те лица, годовой доход которых больше 40 тысяч лари, а также ветераны.
С августа 2023 года гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты финансируют всем пациентам с онкологическими заболеваниями. Согласно новшеству, утвержденному на сегодняшнем заседании правительства, для граждан одинаково будут доступны как вышеперечисленные медсервисы, так и онкологическая хирургия.
В правительстве Грузии заявили, что данным решением лечение онкологических заболеваний, в рамках программы всеобщего здравоохранения, для каждого бенефициара будет одинаково доступно несмотря на доходы.
В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.
Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.