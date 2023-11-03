https://sputnik-georgia.ru/20231103/pensiya-byvshikh-sotrudnikov-silovykh-struktur-vyrastet-s-1-yanvarya-283967763.html

Пенсия бывших сотрудников силовых структур вырастет с 1 января

Пенсия бывших сотрудников силовых структур вырастет с 1 января

Увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, заявил... 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T19:01+0400

2023-11-03T19:01+0400

2023-11-03T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Бывшие сотрудники силовых структур с 1 января будут получать практически удвоенную пенсию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, также увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, на что в бюджете предусмотрено несколько миллионов лари. "Мы также хотим выразить благодарность членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате ранений. Их компенсация увеличится с 1000 до 1200 лари. В 2012 году эта сумма составляла 0 лари, этим людям не уделялось внимания, и мы будем назначать этим семьям ежемесячную компенсацию в размере 1200 лари", – сказал Гарибашвили. По данным на сентябрь 2023 года, пенсию и компенсации получали в Грузии около 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, пенсия