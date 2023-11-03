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Пенсия бывших сотрудников силовых структур вырастет с 1 января
Пенсия бывших сотрудников силовых структур вырастет с 1 января
Увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, заявил... 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T19:01+0400
2023-11-03T19:01+0400
2023-11-03T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Бывшие сотрудники силовых структур с 1 января будут получать практически удвоенную пенсию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, также увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, на что в бюджете предусмотрено несколько миллионов лари. "Мы также хотим выразить благодарность членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате ранений. Их компенсация увеличится с 1000 до 1200 лари. В 2012 году эта сумма составляла 0 лари, этим людям не уделялось внимания, и мы будем назначать этим семьям ежемесячную компенсацию в размере 1200 лари", – сказал Гарибашвили. По данным на сентябрь 2023 года, пенсию и компенсации получали в Грузии около 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, пенсия
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, пенсия
Пенсия бывших сотрудников силовых структур вырастет с 1 января
Увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Бывшие сотрудники силовых структур с 1 января будут получать практически удвоенную пенсию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы приняли решение, и бывшие полицейские, военные и сотрудники силовых структур получат повышенные пенсии. До сегодняшнего дня было ограничение на максимальную пенсию в размере 560 лари, и оно будет увеличено до 1 тысячи лари. Крое того, на 20% надбавка за выслугу лет", – сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, также увеличиваются компенсации погибшим при исполнении служебных обязанностей, субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным, на что в бюджете предусмотрено несколько миллионов лари.
"Мы также хотим выразить благодарность членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате ранений. Их компенсация увеличится с 1000 до 1200 лари. В 2012 году эта сумма составляла 0 лари, этим людям не уделялось внимания, и мы будем назначать этим семьям ежемесячную компенсацию в размере 1200 лари", – сказал Гарибашвили.
По данным на сентябрь 2023 года, пенсию и компенсации получали в Грузии около 15 тысяч человек.