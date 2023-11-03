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Правительство Грузии обеспечит многодетные бездомные семьи жильем
Правительство Грузии обеспечит многодетные бездомные семьи жильем
В стране порядка тысячи семей с тремя и более детьми, проживающих в невыносимых условиях, заявил премьер 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T18:38+0400
2023-11-03T18:38+0400
2023-11-03T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, соответствующую программу начинает правительство Грузии в 2024 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На осуществление проекта правительство Грузии выделит 50 миллионов лари (около 18,5 млн долларов). Гарибашвили отметил, что 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.По его словам, программа продлится максимум два года. Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека>>Ни одна такая семья не должна быть брошена правительством, подчеркнул премьер страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, экономика
Правительство Грузии обеспечит многодетные бездомные семьи жильем
18:38 03.11.2023 (обновлено: 18:40 03.11.2023)
В стране порядка тысячи семей с тремя и более детьми, проживающих в невыносимых условиях, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, соответствующую программу начинает правительство Грузии в 2024 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
На осуществление проекта правительство Грузии выделит 50 миллионов лари (около 18,5 млн долларов). Гарибашвили отметил, что 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.
"По моему поручению мы изучили существующую в регионе ситуацию. В стране около тысячи семей с тремя и более детьми, проживающих в невыносимых условиях. Поэтому мы приняли решение, что купим квартиры порядка тысячи семей, и они будут жить в достойных жилищных условиях", – заявил Гарибашвили.
По его словам, программа продлится максимум два года.
Ни одна такая семья не должна быть брошена правительством, подчеркнул премьер страны.