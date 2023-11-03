https://sputnik-georgia.ru/20231103/pravitelstvo-gruzii-obespechit-mnogodetnye-bezdomnye-semi-zhilem-283967258.html

Правительство Грузии обеспечит многодетные бездомные семьи жильем

Правительство Грузии обеспечит многодетные бездомные семьи жильем

В стране порядка тысячи семей с тремя и более детьми, проживающих в невыносимых условиях, заявил премьер 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T18:38+0400

2023-11-03T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, соответствующую программу начинает правительство Грузии в 2024 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На осуществление проекта правительство Грузии выделит 50 миллионов лари (около 18,5 млн долларов). Гарибашвили отметил, что 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.По его словам, программа продлится максимум два года. Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека>>Ни одна такая семья не должна быть брошена правительством, подчеркнул премьер страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, экономика