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Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека
Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека
Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T14:14+0400
2023-08-15T14:14+0400
2023-08-15T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает процесс закупки квартир для семей со статусом бездомных – в этом году дополнительно будет приобретено шесть квартир, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. С начала программы уже закуплено 79 квартир. Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей. Закупку квартир мэрия Тбилиси начала в прошлом году. В 2022 году было закуплено 56 квартир, а в 2023 году – 23. К этому числу добавится еще шесть квартир. "Данный процесс продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены жилплощадью", – подчеркнул Каладзе. Мэрия Тбилиси намерена сократить площадь открытых кафе-баров на проспекте Агмашенебели >>>Градоначальник пояснил, что граждане с подобной проблемой сначала должны получить статус бездомного в Минздраве. Далее вопрос рассматривают, а соответствующее решение принимает городская служба здравоохранения и соцобслуживания мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, минздрав
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, минздрав
Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека
14:14 15.08.2023 (обновлено: 14:33 15.08.2023)
Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает процесс закупки квартир для семей со статусом бездомных – в этом году дополнительно будет приобретено шесть квартир, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
С начала программы уже закуплено 79 квартир. Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей.
"Нашим предвыборным обещанием было удовлетворение бездомных семей жилплощадью. Это очень важная программа и мы обещали населению, что в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека", – сказал Каладзе.
Закупку квартир мэрия Тбилиси начала в прошлом году. В 2022 году было закуплено 56 квартир, а в 2023 году – 23. К этому числу добавится еще шесть квартир.
"Данный процесс продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены жилплощадью", – подчеркнул Каладзе.
Градоначальник пояснил, что граждане с подобной проблемой сначала должны получить статус бездомного в Минздраве. Далее вопрос рассматривают, а соответствующее решение принимает городская служба здравоохранения и соцобслуживания мэрии Тбилиси.