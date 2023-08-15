https://sputnik-georgia.ru/20230815/kaladze-v-tbilisi-ne-budet-ni-odnogo-bezdomnogo-cheloveka-281244669.html

Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека

Каладзе: в Тбилиси не будет ни одного бездомного человека

Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей 15.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает процесс закупки квартир для семей со статусом бездомных – в этом году дополнительно будет приобретено шесть квартир, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. С начала программы уже закуплено 79 квартир. Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей. Закупку квартир мэрия Тбилиси начала в прошлом году. В 2022 году было закуплено 56 квартир, а в 2023 году – 23. К этому числу добавится еще шесть квартир. "Данный процесс продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены жилплощадью", – подчеркнул Каладзе. Мэрия Тбилиси намерена сократить площадь открытых кафе-баров на проспекте Агмашенебели >>>Градоначальник пояснил, что граждане с подобной проблемой сначала должны получить статус бездомного в Минздраве. Далее вопрос рассматривают, а соответствующее решение принимает городская служба здравоохранения и соцобслуживания мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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