https://sputnik-georgia.ru/20231103/prokuratura-gruzii-prinyala-reshenie-ekstradirovat-grazhdanina-ssha-na-rodinu-283971853.html

Прокуратура Грузии приняла решение экстрадировать гражданина США на родину

Прокуратура Грузии приняла решение экстрадировать гражданина США на родину

Задержанного обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, нападении на члена семьи в штате Техас в 2017-2021 годах 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Гражданина США, задержанного в Грузии 30 октября 2023 года на основании красного циркуляра Интерпола, экстрадируют на родину, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Задержанного обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, нападении на члена семьи в штате Техас в США в 2017-2021 годах, а также в членстве в организованной преступной группировке в штате Луизиана в 2020-2021 годах и совершении других преступлений. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии разыскиваемый был приговорен к экстрадиционному заключению 1 ноября 2023 года решением Тбилисского городского суда. Гражданин США задержан в Грузии >>В настоящее время Генеральная прокуратура Грузии рассматривает вопрос об экстрадиции и принимает все меры для того, чтобы разыскиваемый за особо тяжкие преступления предстал перед судом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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