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Турецкая лира установила очередной антирекорд
Турецкая лира установила очередной антирекорд
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T20:31+0400
2023-11-03T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.На 3 ноября ЦБ установил официальный курс евро на отметке 30,02 лиры на покупку и 30,14 лиры на продажу. При этом на 2 ноября курс евро был установлен ЦБ следующим образом: 29,8 лиры на покупку и 29,9 лиры на продажу.Внутренние курсы турецких банков отличаются от курса ЦБ: к примеру, банк Ziraat продает евро за 30,7 лиры, а покупает за 29,6.Официальный курс доллара ЦБ Турции составляет 28,39 лиры на продажу и 28,2 лиры на покупку. Рубль, согласно курсу ЦБ, стоит 0,3 лиры.Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку >>На бирже курс евро к лире впервые пробил отметку в 30 лир 18 июля. Впоследствии он откатился ниже этой отметки, однако последнюю неделю он держится на уровне выше 30 лир.Год назад, в ноябре 2022 года, евро стоил порядка 18,1 лиры, в январе текущего года курс евро был уже на отметке в 20 лир, а доллар стоил порядка 18,7 лиры.Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, турция, новости, экономика
в мире, турция, новости, экономика
Турецкая лира установила очередной антирекорд
20:31 03.11.2023 (обновлено: 20:44 03.11.2023)
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные Центробанка страны.
На 3 ноября ЦБ установил официальный курс евро на отметке 30,02 лиры на покупку и 30,14 лиры на продажу. При этом на 2 ноября курс евро был установлен ЦБ следующим образом: 29,8 лиры на покупку и 29,9 лиры на продажу.
Внутренние курсы турецких банков отличаются от курса ЦБ: к примеру, банк Ziraat продает евро за 30,7 лиры, а покупает за 29,6.
Официальный курс доллара ЦБ Турции составляет 28,39 лиры на продажу и 28,2 лиры на покупку. Рубль, согласно курсу ЦБ, стоит 0,3 лиры.
На бирже курс евро к лире впервые пробил отметку в 30 лир 18 июля. Впоследствии он откатился ниже этой отметки, однако последнюю неделю он держится на уровне выше 30 лир.
Год назад, в ноябре 2022 года, евро стоил порядка 18,1 лиры, в январе текущего года курс евро был уже на отметке в 20 лир, а доллар стоил порядка 18,7 лиры.
Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.