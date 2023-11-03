Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231103/turetskaya-lira-ustanovila-ocherednoy-antirekord-283969758.html
Турецкая лира установила очередной антирекорд
Турецкая лира установила очередной антирекорд
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T20:31+0400
2023-11-03T20:44+0400
в мире
турция
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282213156_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_5024bfc8dc5da40fba25b0bcce747da1.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.На 3 ноября ЦБ установил официальный курс евро на отметке 30,02 лиры на покупку и 30,14 лиры на продажу. При этом на 2 ноября курс евро был установлен ЦБ следующим образом: 29,8 лиры на покупку и 29,9 лиры на продажу.Внутренние курсы турецких банков отличаются от курса ЦБ: к примеру, банк Ziraat продает евро за 30,7 лиры, а покупает за 29,6.Официальный курс доллара ЦБ Турции составляет 28,39 лиры на продажу и 28,2 лиры на покупку. Рубль, согласно курсу ЦБ, стоит 0,3 лиры.Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку &gt;&gt;На бирже курс евро к лире впервые пробил отметку в 30 лир 18 июля. Впоследствии он откатился ниже этой отметки, однако последнюю неделю он держится на уровне выше 30 лир.Год назад, в ноябре 2022 года, евро стоил порядка 18,1 лиры, в январе текущего года курс евро был уже на отметке в 20 лир, а доллар стоил порядка 18,7 лиры.Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282213156_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_509f6a1345d047020973c74300a29e05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, турция, новости, экономика
в мире, турция, новости, экономика

Турецкая лира установила очередной антирекорд

20:31 03.11.2023 (обновлено: 20:44 03.11.2023)
© photo: Sputnik / Burcu Okutanтурецкие лиры
турецкие лиры - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2023
© photo: Sputnik / Burcu Okutan
Подписаться на
НовостиTelegram
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.
На 3 ноября ЦБ установил официальный курс евро на отметке 30,02 лиры на покупку и 30,14 лиры на продажу. При этом на 2 ноября курс евро был установлен ЦБ следующим образом: 29,8 лиры на покупку и 29,9 лиры на продажу.
Внутренние курсы турецких банков отличаются от курса ЦБ: к примеру, банк Ziraat продает евро за 30,7 лиры, а покупает за 29,6.
Официальный курс доллара ЦБ Турции составляет 28,39 лиры на продажу и 28,2 лиры на покупку. Рубль, согласно курсу ЦБ, стоит 0,3 лиры.
Центральный банк Турции продолжает повышать учетную ставку >>
На бирже курс евро к лире впервые пробил отметку в 30 лир 18 июля. Впоследствии он откатился ниже этой отметки, однако последнюю неделю он держится на уровне выше 30 лир.
Год назад, в ноябре 2022 года, евро стоил порядка 18,1 лиры, в январе текущего года курс евро был уже на отметке в 20 лир, а доллар стоил порядка 18,7 лиры.
Напомним, 26 октября Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%. Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0