https://sputnik-georgia.ru/20231103/uvoleny-dvoe--podrobnosti-zabastovki-rabotnikov-tbilisskogo-teatra-opery-i-baleta-283963646.html

Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета

Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета

Зарплата сотрудников техперсонала театра составляет порядка 500 лари, сообщил Профсоюз науки, образования и культуры 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T17:53+0400

2023-11-03T17:53+0400

2023-11-03T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Двоих сотрудников технического персонала Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили уволили после объявления забастовок с требованием повышения зарплаты, говорится в сообщении Профсоюза науки, образования и культуры. Сотрудники техперсонала театра объявили забастовку, требуя повышения зарплаты, которая составляет 500 лари (порядка 180 долларов). Несмотря на то, что переговоры с руководством длились 21 день, результатов они не принесли. Также в профсоюзе добавили, что после начала забастовки администрация театра уволила с работы двоих человек, поэтому теперь среди требований бастующих – восстановление на работе уволенных. Стоит отметить, что следующий спектакль в афише театра запланирован на 14 ноября. На данный момент информации на официальных страницах театра о проведении или отмене спектаклей нет. В театре также пока не комментировали решение технического персонала начать забастовку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета, недвижимость в тбилиси