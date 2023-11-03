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Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета
Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета
Зарплата сотрудников техперсонала театра составляет порядка 500 лари, сообщил Профсоюз науки, образования и культуры 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T17:53+0400
2023-11-03T17:53+0400
2023-11-03T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Двоих сотрудников технического персонала Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили уволили после объявления забастовок с требованием повышения зарплаты, говорится в сообщении Профсоюза науки, образования и культуры. Сотрудники техперсонала театра объявили забастовку, требуя повышения зарплаты, которая составляет 500 лари (порядка 180 долларов). Несмотря на то, что переговоры с руководством длились 21 день, результатов они не принесли. Также в профсоюзе добавили, что после начала забастовки администрация театра уволила с работы двоих человек, поэтому теперь среди требований бастующих – восстановление на работе уволенных. Стоит отметить, что следующий спектакль в афише театра запланирован на 14 ноября. На данный момент информации на официальных страницах театра о проведении или отмене спектаклей нет. В театре также пока не комментировали решение технического персонала начать забастовку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета, недвижимость в тбилиси
грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета, недвижимость в тбилиси
Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета
Зарплата сотрудников техперсонала театра составляет порядка 500 лари, сообщил Профсоюз науки, образования и культуры
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Двоих сотрудников технического персонала Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили уволили после объявления забастовок с требованием повышения зарплаты, говорится в сообщении Профсоюза науки, образования и культуры.
Сотрудники техперсонала театра объявили забастовку, требуя повышения зарплаты, которая составляет 500 лари (порядка 180 долларов). Несмотря на то, что переговоры с руководством длились 21 день, результатов они не принесли.
"Несмотря на увеличенный объем работы в театре, зарплата работников мизерная и не менялась в течение нескольких лет. Их зарплата составляет примерно 500 лари", – говорится в сообщении.
Также в профсоюзе добавили, что после начала забастовки администрация театра уволила с работы двоих человек, поэтому теперь среди требований бастующих – восстановление на работе уволенных.
"Несмотря на безрезультатное завершение медиации, мы призываем работодателя удовлетворить справедливые требования работников. Настало время и другим работникам оперы присоединиться к борьбе за достойную заработную плату и условия труда", – отмечают в профсоюзе.
Стоит отметить, что следующий спектакль в афише театра запланирован на 14 ноября. На данный момент информации на официальных страницах театра о проведении или отмене спектаклей нет.
В театре также пока не комментировали решение технического персонала начать забастовку.