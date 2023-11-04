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Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору
Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору
Место и форматы проведения встреч мирных переговоров могут быть разными, отметил глава МИД Азербайджана 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T23:59+0400
2023-11-04T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Азербайджан ожидает от Армении новый пакет предложений по мирному договор, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов. Место и форматы проведения встреч могут быть разными, отметил он. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном&gt;&gt;Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, в мире, азербайджан, ереван, баку

Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору

23:59 04.11.2023
© photo: Sputnik / Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2023
© photo: Sputnik / Светлана Шевченко
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Место и форматы проведения встреч мирных переговоров могут быть разными, отметил глава МИД Азербайджана
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Азербайджан ожидает от Армении новый пакет предложений по мирному договор, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов.

"В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору. Азербайджан, как и прежде, заинтересован в продолжении диалога с Арменией", – заявил Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Баку.

Место и форматы проведения встреч могут быть разными, отметил он.

"Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией", – подтвердил глава азербайджанского МИД.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном>>
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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