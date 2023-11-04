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Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору

Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору

Место и форматы проведения встреч мирных переговоров могут быть разными, отметил глава МИД Азербайджана 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T23:59+0400

2023-11-04T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Азербайджан ожидает от Армении новый пакет предложений по мирному договор, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов. Место и форматы проведения встреч могут быть разными, отметил он. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном>>Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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