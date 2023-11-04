https://sputnik-georgia.ru/20231104/biznes-v-gruzii---ckolko-kompaniy-zaregistrirovano-v-strane-283985711.html
Бизнес в Грузии – cколько компаний зарегистрировано в стране
Бизнес в Грузии – cколько компаний зарегистрировано в стране
Грузия, согласно международным рейтингам, комфортная страна для видения бизнеса 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T22:06+0400
2023-11-04T22:06+0400
2023-11-04T22:18+0400
экономика
грузия
новости
парламент грузии
национальное агентство публичного реестра
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Более 897,6 тысячи бизнесов было зарегистрировано в Грузии, по данным на 24 сентября 2023 года, говорится в материалах Национального агентства публичного реестра, предоставленных по запросу парламента Грузии. Из общего числа бизнесов около 551,5 тысячи принадлежат индивидуальным предпринимателям, остальные же принадлежат компаниям с различной формой управления. В крупных компаниях в стране преобладает форма общества с ограниченной ответственностью. Всего в Грузии зарегистрировано 333,9 тысячи таких компаний. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков>>А также в стране около 3 тысяч акционерных обществ, 4,3 тысячи кооперативов, 1,9 тысячи филиалов иностранного производства, 157 командиторских обществ и 2,9 тысячи обществ с солидарной ответственностью. Грузия – в числе мировых лидеров по ведению бизнеса. Открыть бизнес в стране возможно за день, представив минимальный объем документов, при этом для того чтобы стать индивидуальным предпринимателем в стране, достаточно лишь регистрации в стране и заявления. В случае открытия крупной компании к этому перечную документов понадобится и устав. Кроме того, в стране действует множество льгот для бизнеса, особенно с небольшим оборотом, что делает ведение бизнеса еще более привлекательным с учетом простой и доступной системы налогообложения, позволяющей без посредников вести налоговую документацию и платить налоги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, парламент грузии, национальное агентство публичного реестра
экономика, грузия, новости, парламент грузии, национальное агентство публичного реестра
Бизнес в Грузии – cколько компаний зарегистрировано в стране
22:06 04.11.2023 (обновлено: 22:18 04.11.2023)
Грузия, согласно международным рейтингам, комфортная страна для видения бизнеса
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Более 897,6 тысячи бизнесов было зарегистрировано в Грузии, по данным на 24 сентября 2023 года, говорится в материалах Национального агентства публичного реестра, предоставленных по запросу парламента Грузии.
Из общего числа бизнесов около 551,5 тысячи принадлежат индивидуальным предпринимателям, остальные же принадлежат компаниям с различной формой управления.
В крупных компаниях в стране преобладает форма общества с ограниченной ответственностью. Всего в Грузии зарегистрировано 333,9 тысячи таких компаний.
А также в стране около 3 тысяч акционерных обществ, 4,3 тысячи кооперативов, 1,9 тысячи филиалов иностранного производства, 157 командиторских обществ и 2,9 тысячи обществ с солидарной ответственностью.
Грузия – в числе мировых лидеров по ведению бизнеса. Открыть бизнес в стране возможно за день, представив минимальный объем документов, при этом для того чтобы стать индивидуальным предпринимателем в стране, достаточно лишь регистрации в стране и заявления. В случае открытия крупной компании к этому перечную документов понадобится и устав.
Кроме того, в стране действует множество льгот для бизнеса, особенно с небольшим оборотом, что делает ведение бизнеса еще более привлекательным с учетом простой и доступной системы налогообложения, позволяющей без посредников вести налоговую документацию и платить налоги.