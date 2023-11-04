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Бюджет Минобразования увеличат ради зарплат педагогов
Бюджет Минобразования увеличат ради зарплат педагогов
Для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T12:40+0400
2023-11-04T12:40+0400
2023-11-04T12:40+0400
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зарплата
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить бюджет министерства образования Грузии для увеличения зарплат педагогам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Повышение зарплат педагогов правительство Грузии анонсировало в октябре 2023 года. По его словам, для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари. В первоначальной версии ведомство должно было получить 2,3 миллиарда лари. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари Последний раз зарплата педагогам повышалась в сентябре 2019 года, когда всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора увеличили зарплату на 150 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, ираклий гарибашвили, учителя, зарплата
грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, ираклий гарибашвили, учителя, зарплата
Бюджет Минобразования увеличат ради зарплат педагогов
Для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить бюджет министерства образования Грузии для увеличения зарплат педагогам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Повышение зарплат педагогов правительство Грузии анонсировало в октябре 2023 года.
"В 2024 году значительно увеличится зарплата педагогов, что означает, что заработная плата учителей, работающих на полную ставку с полной загрузкой, увеличится в среднем на 500 лари и больше, у кого-то зарплата вырастет на 600, а у кого-то – на 700 лари", – сказал Гарибашвили.
По его словам, для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари. В первоначальной версии ведомство должно было получить 2,3 миллиарда лари.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари
Последний раз зарплата педагогам повышалась в сентябре 2019 года, когда всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора увеличили зарплату на 150 лари.