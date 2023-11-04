https://sputnik-georgia.ru/20231104/byudzhet-minobrazovaniya-uvelichat-radi-zarplat-pedagogov-283974687.html

Бюджет Минобразования увеличат ради зарплат педагогов

Бюджет Минобразования увеличат ради зарплат педагогов

Для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T12:40+0400

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зарплата

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить бюджет министерства образования Грузии для увеличения зарплат педагогам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Повышение зарплат педагогов правительство Грузии анонсировало в октябре 2023 года. По его словам, для повышения зарплат бюджет министерства образования увеличится на 160 миллионов лари и достигнет отметки 2,5 миллиарда лари. В первоначальной версии ведомство должно было получить 2,3 миллиарда лари. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари Последний раз зарплата педагогам повышалась в сентябре 2019 года, когда всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора увеличили зарплату на 150 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, ираклий гарибашвили, учителя, зарплата