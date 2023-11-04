https://sputnik-georgia.ru/20231104/delo-o-pobege-zaklyuchennykh-v-gruzii-zaderzhan-esche-odin-figurant-dela-283983842.html

Дело о побеге заключенных в Грузии: задержан еще один фигурант дела

Дело о побеге заключенных в Грузии: задержан еще один фигурант дела

Задержанный - брат одного из сбежавших заключенных 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T18:30+0400

2023-11-04T18:30+0400

2023-11-04T18:30+0400

происшествия

грузия

новости

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Задержан один человек по делу о побеге трех заключенных за сокрытие преступления, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство юстиции Грузии. Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в пенитенциарной учреждение №15, где они отбывали наказание. Трое заключенных сбежали из автомобиля. Сбежавших удалось задержать на второй день. Дело о побеге заключенных в Тбилиси: глава конвойной группы помещен в заключение>>По предварительной информации, задержанный - брат одного из сбежавших заключенных. По данным Минюста, он знал, где находятся осужденные и то, что их разыскивают, однако скрыл их местонахождение от полиции. Между тем, по делу уже задержан глава конвойной группы, сопровождавшей заключенных, Ивери Натриашвили, которого поместили в заключение на время следствия. По версии следствия, начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери специального транспортного средства, чем и воспользовались осужденные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, министерство юстиции грузии