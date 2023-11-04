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Дело о побеге заключенных в Грузии: задержан еще один фигурант дела
Дело о побеге заключенных в Грузии: задержан еще один фигурант дела
Задержанный - брат одного из сбежавших заключенных 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T18:30+0400
2023-11-04T18:30+0400
2023-11-04T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Задержан один человек по делу о побеге трех заключенных за сокрытие преступления, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство юстиции Грузии. Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в пенитенциарной учреждение №15, где они отбывали наказание. Трое заключенных сбежали из автомобиля. Сбежавших удалось задержать на второй день. Дело о побеге заключенных в Тбилиси: глава конвойной группы помещен в заключение>>По предварительной информации, задержанный - брат одного из сбежавших заключенных. По данным Минюста, он знал, где находятся осужденные и то, что их разыскивают, однако скрыл их местонахождение от полиции. Между тем, по делу уже задержан глава конвойной группы, сопровождавшей заключенных, Ивери Натриашвили, которого поместили в заключение на время следствия. По версии следствия, начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери специального транспортного средства, чем и воспользовались осужденные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, министерство юстиции грузии
происшествия, грузия, новости, министерство юстиции грузии
Дело о побеге заключенных в Грузии: задержан еще один фигурант дела
Задержанный - брат одного из сбежавших заключенных
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Задержан один человек по делу о побеге трех заключенных за сокрытие преступления, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство юстиции Грузии.
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в пенитенциарной учреждение №15, где они отбывали наказание. Трое заключенных сбежали из автомобиля. Сбежавших удалось задержать на второй день.
По предварительной информации, задержанный - брат одного из сбежавших заключенных. По данным Минюста, он знал, где находятся осужденные и то, что их разыскивают, однако скрыл их местонахождение от полиции.
Между тем, по делу уже задержан глава конвойной группы, сопровождавшей заключенных, Ивери Натриашвили, которого поместили в заключение на время следствия.
По версии следствия, начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери специального транспортного средства, чем и воспользовались осужденные.