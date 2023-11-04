https://sputnik-georgia.ru/20231104/delo-o-pobege-zaklyuchennykh-v-tbilisi-glava-konvoynoy-gruppy-pomeschen-v-zaklyuchenie-283981338.html

Дело о побеге заключенных в Тбилиси: глава конвойной группы помещен в заключение

Дело о побеге заключенных в Тбилиси: глава конвойной группы помещен в заключение

Следствие утверждает, что начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T16:00+0400

2023-11-04T16:00+0400

2023-11-04T16:00+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение для начальника конвойной группы Ивери Натриашвили, обвиняемого в нарушении установленного на службе порядка, повлекшим побег осужденных. Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, где они отбывали наказание. Это пенитенциарное учреждение находится в селе Ксани Мцхетского района, неподалеку от Тбилиси. На суде прокуратура требовала помещения Натриашвили в заключение, отмечая, что, оставшись на свободе, он может оказать давление на свидетелей по делу или скрыться от правосудия. Адвокаты ходатайствовали о залоге. Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси>>Суд полностью принял сторону прокуратуры, и Натриашвили останется в заключении в течение девяти месяцев, если не будет иного решения суда по мере пресечения. По версии следствия, начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери специального транспортного средства. Этим воспользовались трое осужденных, которые беспрепятственно покинули транспортное средство через открытые двери и скрылись. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Теперь им грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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