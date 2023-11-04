https://sputnik-georgia.ru/20231104/figuristka-iz-gruzii-voshla-v-top-10-na--gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-283985408.html
Фигуристка из Грузии вошла в топ-10 на Гран-при по фигурному катанию
Фигуристка из Грузии вошла в топ-10 на Гран-при по фигурному катанию
Чемпионат проходит с 3 про 5 ноября в французском Анже 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T21:13+0400
2023-11-04T21:13+0400
2023-11-04T21:32+0400
новости
грузия
анастасия губанова
спорт
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла шестую позицию на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Анже, сообщает РИА Новости.Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2023/2024 проходит с 3 про 5 ноября в Анже.Победительницей турнира стала американская фигуристка Изабо Левито. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 203,22 балла (71,83+131,39). Второе место заняла представительница Бельгии Нина Пинзарроне (198,80; 65,74+133,06), третьей стала японка Рион Сумиёши (197,76; 61,72+136,04). Анастасия Губанова набрала в сумме 187,66 балла (66,73+120,93). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, анастасия губанова, спорт
Фигуристка из Грузии вошла в топ-10 на Гран-при по фигурному катанию
21:13 04.11.2023 (обновлено: 21:32 04.11.2023)
Чемпионат проходит с 3 про 5 ноября в французском Анже
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла шестую позицию на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Анже, сообщает РИА Новости.
Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2023/2024 проходит с 3 про 5 ноября в Анже.
Победительницей турнира стала американская фигуристка Изабо Левито. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 203,22 балла (71,83+131,39). Второе место заняла представительница Бельгии Нина Пинзарроне (198,80; 65,74+133,06), третьей стала японка Рион Сумиёши (197,76; 61,72+136,04).
Анастасия Губанова набрала в сумме 187,66 балла (66,73+120,93).
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.