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https://sputnik-georgia.ru/20231104/luchshie-produkty-protiv-raka--sovet-gastroenterologa-283845404.html
Лучшие продукты против рака – совет гастроэнтеролога
Лучшие продукты против рака – совет гастроэнтеролога
Среди продуктов, которые повышают вероятность онкологии, трансжиры, сообщила специалист 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Сбалансированный рацион существенно влияет на состояние организма, и есть продукты, которые помогают снизить риск развития рака, заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алла Губина, сообщает РИА Новости. Специалист отмечает, что неправильные привычки и вредное питание часто становятся главными причинами появления новообразований. Гастроэнтеролог выделила несколько групп продуктов, включение которых в рацион поможет сократить риск развития рака на 10-20%. Среди них фрукты, овощи и бобовые, нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена, цельнозерновые и злаковые, а также молоко, йогурт, сыр и подобные продукты с пониженным содержанием жира.Какая еда может спровоцировать развитие рака – ответ врача&gt;&gt;Сбалансированная диета влияет на укрепление иммунной системы, благодаря чему организму станет проще бороться с побочными эффектами терапии, а потеря мышечной массы минимизируется. Среди продуктов, которые повышают вероятность онкологии, Губина назвала трансжиры или частично гидрогенизированное масло, а также полициклические ароматические углеводы, которые могут образоваться при жарке, перегреве и пригорании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество
новости, общество

Лучшие продукты против рака – совет гастроэнтеролога

19:10 04.11.2023
© photo: Sputnik / StringerРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Среди продуктов, которые повышают вероятность онкологии, трансжиры, сообщила специалист
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Сбалансированный рацион существенно влияет на состояние организма, и есть продукты, которые помогают снизить риск развития рака, заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алла Губина, сообщает РИА Новости.
Специалист отмечает, что неправильные привычки и вредное питание часто становятся главными причинами появления новообразований.
Гастроэнтеролог выделила несколько групп продуктов, включение которых в рацион поможет сократить риск развития рака на 10-20%. Среди них фрукты, овощи и бобовые, нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена, цельнозерновые и злаковые, а также молоко, йогурт, сыр и подобные продукты с пониженным содержанием жира.
Какая еда может спровоцировать развитие рака – ответ врача>>
Сбалансированная диета влияет на укрепление иммунной системы, благодаря чему организму станет проще бороться с побочными эффектами терапии, а потеря мышечной массы минимизируется.
Среди продуктов, которые повышают вероятность онкологии, Губина назвала трансжиры или частично гидрогенизированное масло, а также полициклические ароматические углеводы, которые могут образоваться при жарке, перегреве и пригорании.
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