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Мощное землетрясение в Непале – погибли 128 человек
Мощное землетрясение в Непале – погибли 128 человек
Очаг землетрясения магнитудой 6 залегал на глубине 35 километров 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале накануне. Землетрясение было зафиксировано в 18:02 по времени UTC (22.02 тбс) в 36 километрах к юго-востоку от города Джумла в Непале. Очаг залегал на глубине 35 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, непал
Мощное землетрясение в Непале – погибли 128 человек
10:36 04.11.2023 (обновлено: 10:41 04.11.2023)
Очаг землетрясения магнитудой 6 залегал на глубине 35 километров
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
"Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", – говорится в сообщении агентства.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале накануне.
Землетрясение было зафиксировано в 18:02 по времени UTC (22.02 тбс) в 36 километрах к юго-востоку от города Джумла в Непале. Очаг залегал на глубине 35 километров.