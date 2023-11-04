https://sputnik-georgia.ru/20231104/moschnoe-zemletryasenie-v-nepale---pogibli-128-chelovek-283976246.html

Мощное землетрясение в Непале – погибли 128 человек

Мощное землетрясение в Непале – погибли 128 человек

Очаг землетрясения магнитудой 6 залегал на глубине 35 километров 04.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале накануне. Землетрясение было зафиксировано в 18:02 по времени UTC (22.02 тбс) в 36 километрах к юго-востоку от города Джумла в Непале. Очаг залегал на глубине 35 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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