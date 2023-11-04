https://sputnik-georgia.ru/20231104/nezakonnoe-priobretenie-i-khranenie-oruzhiya-v-gruzii---zaderzhan-odin-chelovek-283977594.html
Незаконное приобретение и хранение оружия в Грузии – задержан один человек
Незаконное приобретение и хранение оружия в Грузии – задержан один человек
Дома у обвиняемого изъяли автоматическое огнестрельное оружие 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T11:57+0400
2023-11-04T11:57+0400
2023-11-04T12:25+0400
происшествия
грузия
новости
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Осужденный в прошлом 47-летний гражданин Грузии задержан сотрудниками Лентехского районного отдела полиции (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщили в министерстве внутренних дел. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. В результате обыска в доме обвиняемого правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_119:0:2344:1669_1920x0_80_0_0_3494d514a5d1d78ccbe18731f0967818.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Незаконное приобретение и хранение оружия в Грузии – задержан один человек
11:57 04.11.2023 (обновлено: 12:25 04.11.2023)
Дома у обвиняемого изъяли автоматическое огнестрельное оружие
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Осужденный в прошлом 47-летний гражданин Грузии задержан сотрудниками Лентехского районного отдела полиции (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщили в министерстве внутренних дел.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
В результате обыска в доме обвиняемого правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие в качестве вещественного доказательства.