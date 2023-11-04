https://sputnik-georgia.ru/20231104/nezakonnoe-priobretenie-i-khranenie-oruzhiya-v-gruzii---zaderzhan-odin-chelovek-283977594.html

Незаконное приобретение и хранение оружия в Грузии – задержан один человек

Незаконное приобретение и хранение оружия в Грузии – задержан один человек

Дома у обвиняемого изъяли автоматическое огнестрельное оружие 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Осужденный в прошлом 47-летний гражданин Грузии задержан сотрудниками Лентехского районного отдела полиции (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщили в министерстве внутренних дел. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. В результате обыска в доме обвиняемого правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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