https://sputnik-georgia.ru/20231104/razvitie-it-tekhnologiy--v-gruzii-zapustili-novyy-proekt-283978084.html

Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект

Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект

Участники проекта получат возможность получить международный сертификат и трудоустроиться 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T14:00+0400

2023-11-04T14:00+0400

2023-11-04T14:00+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/04/283977917_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_743d650e09b8034a3df34ac6f1fb94c8.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Благодаря новому проекту Do IT with the EU, организованному Агентством инноваций и технологий Грузии для развития технологического сектора, в течение двух лет более 1300 граждан Грузии пройдут обучение по самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям на мировом рынке, сообщили в пресс-службе министерства экономики. Презентация проекта, цель которого – содействие инновациям и росту рабочих мест в IT-секторе Грузии, состоялась накануне. Мероприятие открыли вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.Среди профессий, которым будут обучать в рамках проекта, кибербезопасность, наука о данных, облачные технологии, управление проектами. Много планов – вице-премьер о развитии инновационных стартапов в Грузии>>Отмечается, что тысяча IT-специалистов получат возможность получить международный сертификат, также 300 IT-специалистов получат уникальную возможность трудоустройства, чтобы стать конкурентоспособными на международном рынке. На мероприятии были представлены актуальные новинки и вакансии в технологической сфере. Приглашенные гости ознакомились с анонсируемыми программами, встретились с представителями международной IT-компании и получили дополнительную информацию об имеющихся вакансиях в сфере. Проект осуществляет Агентство инноваций и технологий Грузии при финансовой поддержке Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили