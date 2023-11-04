https://sputnik-georgia.ru/20231104/razvitie-it-tekhnologiy--v-gruzii-zapustili-novyy-proekt-283978084.html
Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект
Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект
Участники проекта получат возможность получить международный сертификат и трудоустроиться 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T14:00+0400
2023-11-04T14:00+0400
2023-11-04T14:00+0400
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новости
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Благодаря новому проекту Do IT with the EU, организованному Агентством инноваций и технологий Грузии для развития технологического сектора, в течение двух лет более 1300 граждан Грузии пройдут обучение по самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям на мировом рынке, сообщили в пресс-службе министерства экономики. Презентация проекта, цель которого – содействие инновациям и росту рабочих мест в IT-секторе Грузии, состоялась накануне. Мероприятие открыли вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.Среди профессий, которым будут обучать в рамках проекта, кибербезопасность, наука о данных, облачные технологии, управление проектами. Много планов – вице-премьер о развитии инновационных стартапов в Грузии>>Отмечается, что тысяча IT-специалистов получат возможность получить международный сертификат, также 300 IT-специалистов получат уникальную возможность трудоустройства, чтобы стать конкурентоспособными на международном рынке. На мероприятии были представлены актуальные новинки и вакансии в технологической сфере. Приглашенные гости ознакомились с анонсируемыми программами, встретились с представителями международной IT-компании и получили дополнительную информацию об имеющихся вакансиях в сфере. Проект осуществляет Агентство инноваций и технологий Грузии при финансовой поддержке Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили
грузия, новости, экономика, леван давиташвили
Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект
Участники проекта получат возможность получить международный сертификат и трудоустроиться
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Благодаря новому проекту Do IT with the EU, организованному Агентством инноваций и технологий Грузии для развития технологического сектора, в течение двух лет более 1300 граждан Грузии пройдут обучение по самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям на мировом рынке, сообщили в пресс-службе министерства экономики.
Презентация проекта, цель которого – содействие инновациям и росту рабочих мест в IT-секторе Грузии, состоялась накануне. Мероприятие открыли вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
Среди профессий, которым будут обучать в рамках проекта, кибербезопасность, наука о данных, облачные технологии, управление проектами.
Отмечается, что тысяча IT-специалистов получат возможность получить международный сертификат, также 300 IT-специалистов получат уникальную возможность трудоустройства, чтобы стать конкурентоспособными на международном рынке.
"Такие инновационные мероприятия способствуют не только распространению информации о проекте, но и росту участия международных IT-компаний и соответствующих организаций на пути цифровизации Грузии", – заявил Леван Давиташвили.
На мероприятии были представлены актуальные новинки и вакансии в технологической сфере. Приглашенные гости ознакомились с анонсируемыми программами, встретились с представителями международной IT-компании и получили дополнительную информацию об имеющихся вакансиях в сфере.
Проект осуществляет Агентство инноваций и технологий Грузии при финансовой поддержке Евросоюза.