https://sputnik-georgia.ru/20231009/mnogo-planov--vitse-premer-o-razvitii-innovatsionnykh-startapov-v-gruzii-283119202.html

Много планов – вице-премьер о развитии инновационных стартапов в Грузии

Много планов – вице-премьер о развитии инновационных стартапов в Грузии

На данном этапе в Грузии работают около 90 международных IT-компаний, заявил вице-премьер 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T10:21+0400

2023-10-09T10:21+0400

2023-10-09T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Правительство Грузии имеет много планов и задач по содействию развитию сектора инноваций и технологий в стране, в которой большой потенциал и перспективы в этой сфере, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По словам Давиташвили, все это будет реализовано в виде конкретных проектов. Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International >>"Грантовые программы Агентства инноваций и технологий в Грузии профинансировали более 200 инновационных стартапов с мировым потенциалом. Сумма грантового финансирования составляет 35 миллионов лари, в результате чего бенефициары получили 120 миллионов лари дохода, привлекли до 300 миллионов лари частных инвестиций и создали до 3 тысяч новых рабочих мест", – заявил Давиташвили. Вице-премьер отметил, что с 2023 года внедрена новая программа "Инновационные гранты для регионов", в рамках которой ежегодно будет финансироваться 40 стартапов в одиннадцати регионах Грузии. По состоянию на сентябрь 2023 года уже профинансирован 21 стартап, а до конца года будет профинансировано еще 19 стартапов в регионах Самцхе-Джавахети, Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Кахети и Квемо-Картли. Стартапы в Грузии станут более конкурентоспособными >>Кроме того, по словам министра экономики, по инициативе правительства в этом году начнется подготовка дополнительно пяти тысяч IT-специалистов, которые получат образование по данному направлению с базовой ступени. Как сообщил Давиташвили, в этом году в рамках программы ре-акселерации около 130 бенефициаров прошли обучение в регионах Самегрело, Сванети и Рача-Лечхуми. При поддержке Всемирного банка за последние два года более 3 тысяч IT-специалистов прошли международную сертификацию, а при финансовой поддержке Евросоюза их число увеличится до 4 тысяч. Также, в результате программы акселерации "500" в 2022 году в Грузии был создан первый частный венчурный фонд с объемом капитала в 20 миллионов долларов. Сумма инвестиций фонда в 12 стартапов составила 1,2 млн долларов. Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии >>Давиташвили отметил, что на данном этапе в Грузии работают около 90 международных IT-компаний, в том числе такие крупные международные компании, как Rakuten (Viber), Epam, Lineate, Exadel и другие. Эти компании делают значительные инвестиции в Грузию, создают высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивают трудоустройство граждан, способствуют притоку IT-талантов и открывают путь для входа в страну других компаний. По словам вице-премьера, все это показывает, что Грузия быстро и успешно появляется на карте мировых инноваций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, всемирный банк, тбилиси, самцхе-джавахети, шида картли, стартапы, стартап-грузия