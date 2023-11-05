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Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе
Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе
Тато Григалашвили удостоили награды "Лучший дзюдоист Европы 2023", а Лаша Гуджеджиани - "Лучший тренер Европы по дзюдо 2023" 05.11.2023, Sputnik Грузия
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спорт
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новости
тато григалашвили
федерация дзюдо грузии
международная федерация дзюдо
чемпионат европы по дзюдо
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Европейский союз дзюдо наградил членов сборной Грузии Тато Григалашвили, выступающего в категории 81 кг, и тренера Лашу Гуджеджиани почетными наградами по итогам года. Церемония награждения прошла во французском Монпелье, который принимает континентальное первенство. Тато Григалашвили удостоили награды "Лучший дзюдоист Европы 2023", а Лаша Гуджеджиани - "Лучший тренер Европы по дзюдо 2023". Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо &gt;&gt;Григалашвили накануне завоевал серебро чемпионата Европы. Он также является действующим чемпионом мира. Кроме того, 23-летний дзюдоист выигрывал европейского золото на чемпионатах 2021 и 2022 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо

Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе

21:20 05.11.2023 (обновлено: 21:30 05.11.2023)
© Georgian Judo FederationДзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе
Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2023
© Georgian Judo Federation
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Тато Григалашвили удостоили награды "Лучший дзюдоист Европы 2023", а Лаша Гуджеджиани - "Лучший тренер Европы по дзюдо 2023"
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Европейский союз дзюдо наградил членов сборной Грузии Тато Григалашвили, выступающего в категории 81 кг, и тренера Лашу Гуджеджиани почетными наградами по итогам года.
Церемония награждения прошла во французском Монпелье, который принимает континентальное первенство.
Тато Григалашвили удостоили награды "Лучший дзюдоист Европы 2023", а Лаша Гуджеджиани - "Лучший тренер Европы по дзюдо 2023".
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо >>
Григалашвили накануне завоевал серебро чемпионата Европы. Он также является действующим чемпионом мира. Кроме того, 23-летний дзюдоист выигрывал европейского золото на чемпионатах 2021 и 2022 годов.
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