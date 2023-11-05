https://sputnik-georgia.ru/20231105/elektronnye-vybory-v-gruzii-oboydutsya-v-465-mln-dollarov-283995649.html

Электронные выборы в Грузии обойдутся в 46,5 млн долларов

Электронные выборы в Грузии обойдутся в 46,5 млн долларов

Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T10:56+0400

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грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Для проведения парламентских выборов в Грузии по электронной системе голосования Центральной избирательной комиссии из госбюджета будет выделено 125 миллионов лари (более 46,5 миллиона долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лишь по одному из опросов на лето 2023 года показала, что способна набрать необходимое число голосов для формирования парламентского большинства, при этом сохраняя лидерство во всех других опросах. На втором месте с большим отрывом находится самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение". Призрачные шансы попасть в парламент по различным опросам есть еще у трех-пяти партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024