https://sputnik-georgia.ru/20231105/gruzinskiy-basketbolist-priznan-luchshim-igrokom-oktyabrya-v-italii-284000620.html

Грузинский баскетболист признан лучшим игроком октября в Италии

Грузинский баскетболист признан лучшим игроком октября в Италии

На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги 05.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии и итальянского "Виртуса" Торнике Шенгелия признан лучшим баскетболистом октября чемпионата Италии. "Виртус" находится на первом месте в турнирной таблице с пятью победами в пяти матчах. Показатели Шенгелия: средний результат за игру – 14,5 очка, точность двухочковых – 65,4%, трехочковых – 50%, штрафных – 75%, 6,3 подбора, из них 5,3 в защите, 3,8 передачи, средний рейтинг – 19,5. При этом на площадке в среднем он проводит до 23 минут. Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца >>На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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