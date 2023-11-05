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Грузинский баскетболист признан лучшим игроком октября в Италии
Грузинский баскетболист признан лучшим игроком октября в Италии
На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги 05.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии и итальянского "Виртуса" Торнике Шенгелия признан лучшим баскетболистом октября чемпионата Италии. "Виртус" находится на первом месте в турнирной таблице с пятью победами в пяти матчах. Показатели Шенгелия: средний результат за игру – 14,5 очка, точность двухочковых – 65,4%, трехочковых – 50%, штрафных – 75%, 6,3 подбора, из них 5,3 в защите, 3,8 передачи, средний рейтинг – 19,5. При этом на площадке в среднем он проводит до 23 минут. Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца &gt;&gt;На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА. Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, италия, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, италия, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола

Грузинский баскетболист признан лучшим игроком октября в Италии

16:19 05.11.2023 (обновлено: 16:54 05.11.2023)
© Courtesy of Tornike ShengeliaТорнике Шенгелия отличился в составе "Виртуса"
Торнике Шенгелия отличился в составе Виртуса - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2023
© Courtesy of Tornike Shengelia
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На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Лидер баскетбольной сборной Грузии и итальянского "Виртуса" Торнике Шенгелия признан лучшим баскетболистом октября чемпионата Италии.
"Виртус" находится на первом месте в турнирной таблице с пятью победами в пяти матчах.
Показатели Шенгелия: средний результат за игру – 14,5 очка, точность двухочковых – 65,4%, трехочковых – 50%, штрафных – 75%, 6,3 подбора, из них 5,3 в защите, 3,8 передачи, средний рейтинг – 19,5. При этом на площадке в среднем он проводит до 23 минут.
Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца >>
На этой неделе Торнике Шенгелия также был признан самым ценным игроком (МVP) октября Евролиги.
Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия перешел в "Виртус" в марте 2022 года после того, как покинул московский ЦСКА.
Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.
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