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Каждый третий алмаз в мире добывается в России – данные исследования

Каждый третий алмаз в мире добывается в России – данные исследования

По данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из них 41,9 миллиона пришлись на Россию – это рекордные 35% рынка 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T17:00+0400

2023-11-05T17:00+0400

2023-11-05T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, подсчитало РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с "кровавыми алмазами".Так, по данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию – это рекордные 35% рынка. До этого, начиная с 2004 года, Россия в мировом производстве алмазов занимала лишь от 22 до 33% в год.Еще 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южная Африка (9,7 миллиона карат). Кроме Африки в лидерах по объемам производства в Кимберлийском процессе оказались Канада (16,3 миллиона карат) и Бразилия (158 тысяч карат).Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты >>В то же время основными экспортерами алмазного сырья оказались далеко не те страны, которые его производят. Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединенные Арабские Эмираты – 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта) и Евросоюз – 75,2 миллиона карат (22,7%), которые вообще не добывали этот камень.Также в топе стран по объемам поставок этих драгоценных камней на мировой рынок оказались Россия (36,7 миллиона карат – 11,1%), Ботсвана (27,1 миллиона карат), не производящая собственные алмазы Индия (26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат), Конго (11,6 миллиона карат) и Южная Африка (10,8 миллиона карат).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, африка, канада, демократическая республика конго, европа, антироссийские санкции